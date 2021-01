Becali: "Se gaseste doar la mine, e cel mai bun. Eu am ser, nu pastila. Am 50.000 de flacoane blocate in vama"

Gigi Becali a ajutat lumea fotbalului sa se vindece de COVID -19. Ioan Niculae, tatal lui Marius Sumudica, Leo Grozavu, Anamaria Prodan Reghecampf au primit tratamentul minune de la patronul FCSB.

Intr-o discutie cu Ziare.com, Becali a dezvaluit totul legat despre aceste medicamente. "Eu am doctori la clinica mea pe care i-am adus de afara, studiau in strainatate. Sunt romani si le dau 4000-5000 pe luna. Ei mi-au spus despre aceste tramente, pentru ca se faceau studii pe afara. "Cel mai bun este ivermectina. Se gaseste doar la mine, acum in Romania. Eu nu am nicio treaba, eu il cumpar aici. E din Ucraina, dar nu-l aduc eu. Eu am Invermectina ser. Invermectina pastila e slaba. Este si ieftina, cum ai vindeca un om cu 10 lei. Cand a existat pe piata din Romania, s-a luat imediat, la inceput. Acum nu mai exista. Am doar eu. Ei vor sa consume lumea Remdesevir, pe care au dat zeci de milioane si nu e bun la Covid. Invermectina e cel mai bun tratament, pe langa arbidol", a declarat Gigi Becali.

Patronul FCSB este insa suparat. In vama, la intrarea in Romania, nu primeste aprobare pentru a aduce in tara zeci de mii de flacoane de arbidol. "Am 40-50 000 de flacoane in vama si nu-mi dau voie sa intre in Romania, nu am primit aprobare scrisa de la Ministerul Sanatatii. Am vorbit cu un lant de farmacii sa-l bagam fara adaos, ca sa poata si omul de rand sa cumpere aceste pastile. Mai ales, pentru cei care se trateaza acasa. Arbidol am putea face si in tara, ca e simplu, dar e ieftin. Am putea face pentru toata Europa. Nu-mi dau voie. Ce am in vama ar ajuta la 10 000 de oameni. Daca nu-mi da voie sa-l aduc in farmacie, o sa le donez spitalelor. Am vrut sa cumpar toata productia din Rusia", a spus Becali.