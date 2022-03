Biden si-a facut doza a patra cu senilitate ca-n Sobiețchi si românii!

Joe Biden a ales sa se vaccineze cu a patra doza de ser anti-Covid-19 (a doua doza booster) in fata camerelor de luat vederi care au transmis in direct evenimentul, postat si pe Twitter. Nu stia insa de ce trebuie s-o facă!

"Informați-vă doar din surse oficiale... Biden se înțeapă a patra oară, dar nu este sigur de ce trebuie să o facă 'on stage', adică în văzul întregii lumi... Mie mi se pare că scena cu bietul om pus să se înțepe în văzul a 5 miliarde oameni seamănă izbitor cu cea din Sobiețchi și românii. Cetatea era asediată, mai toți soldații uciși, dar leșurile lor erau puse pe metereze, la creneluri, ca să le dea impresia leșilor că cetatea este apărată încă... Priviți poza cu tuitul... Iar dacă aveți tuiter, căutați tuitul, că are și un filmuleț de un minut juma'... E antologic.", scrie Gheorghe Piperea pe pagina sa de Facebook.