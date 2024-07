Bill Gates este cel mai mare proprietar privat de terenuri agricole din SUA și nu se oprește. Răspunsul său la întrebarea de ce cumpără atât de mult s-ar putea să surprindă

Bill Gates, cofondator al Microsoft, este, de asemenea, cel mai mare proprietar privat de terenuri agricole din Statele Unite, deținând o suprafață impresionantă de peste 111.000 de hectare în întreaga țară. S-ar putea să vă întrebați de ce unul dintre cei mai bogați oameni din lume este atât de interesat de terenurile agricole.

Există multe teorii ale conspirației cu privire la motivul pentru care Bill Gates cumpără atât de multe terenuri agricole. Unii oameni cred că vrea să controleze aprovizionarea cu alimente sau să creeze penurii alimentare. Alții cred că încearcă să folosească terenurile pentru experimente ecologice sau pentru a promova anumite practici agricole care se potrivesc cu opiniile sale privind schimbările climatice. Unii chiar cred că manipulează piețele pentru propriul său câștig financiar sau pentru a beneficia de alte interese de afaceri ale sale, cum ar fi biotehnologia sau alimentele sintetice.

În timpul unei sesiuni „Ask Me Anything" organizate pe Reddit, Gates și-a clarificat motivele pentru care investește în terenuri agricole, declarând: „Dețin mai puțin de 1/4000 din terenurile agricole din SUA. Am investit în aceste ferme pentru a le face mai productive și pentru a crea mai multe locuri de muncă. Nu este vorba de niciun plan măreț - de fapt, toate aceste decizii sunt luate de o echipă de investitori profesioniști."

Nu doar Bill Gates. Investitorii instituționali pariază tot mai mult pe terenurile agricole. Terenurile agricole sunt căutate ca un depozit de bogăție în vremuri grele. Investițiile au crescut brusc după criza financiară și de când a lovit pandemia. Managerii de active o văd ca pe o acoperire împotriva inflației care diversifică un portofoliu și produce randamente constante. Dar reputația terenului agricol ca refugiu sigur ar putea fi contestată de un climat în schimbare. Terenurile agricole reprezintă cel mult 3% din totalul deținerilor investitorilor instituționali.