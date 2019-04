Boala cumplita de care sufera Irina Tanase. Dragnea: "Era de moarte daca nu..."

Liviu Dragnea a explicat aseara de ce a ales un spital privat in dauna unuia de stat cand a fost internat. Seful PSD a spus ca s-a dus la spitalul privat fiindca acolo l-a chemat un doctor in care are mare incredere, dupa ce i-a salvat-o pe iubita lui, Irina.

"M-au acuzat ca am fost la un spital privat. M-am dus dupa medic. Daca medicul Catana spunea ca vine la dispensarul din Saelele, din Teleorman, acolo ma duceam. Am incredere oarba in omul ala. A avut o interventie chirurgicala la Irina pe care putini oameni din lumea asta puteau sa o faca", a declarat liderul PSD. "E vorba de o chestiune la oase foarte complicata. Era de moarte daca nu... In sfarsit, unde zicea, acolo ma duceam", a spus Liviu Dragnea, la Romania TV.