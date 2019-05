Boicot total! Procurorii vor sa blocheze alegerea sefului Inspectiei Judiciare

Consiliul Superior al Magistraturii a amanat, marti, sedinta in care urma sa se discute situatia conducerii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si validarea rezultatelor concursului pentru conducerea Inspectiei Judiciare.

De la sedinta de marti lipsesc sase magistrati. Este vorba despre procurorul general, Bogdan Licu, un reprezentant al Societatii Civile, Romeo Chelariu, care este in concediu, Andreea Chis, judecator, si Cristian Ban, procuror, ambii aflati in delegatie, precum si Florin Deac. Si sedinta Sectiei pentru Procurori s-a amanat din lipsa de cvorum.

Se anunta sedinta cu scandal la CSM, marti dimineata! Surse au declarat ca procurorii CSM vor sa boicoteze plenul, pentru ca nu sunt de acord cu validarea lui Lucian Netejoru in fruntea inspectiei judiciare. Acesta a fost singurul candidat care s-a inscris in aceasta cursa. Ministrul interimar al Justisiei a facut declaratii pe aceasta tema. "Acum aud de acest subiect pentru prima data. Eu am venit la aceasta sedinta in calitate de ministru interimar al Justitiei. Pe acest post, din punctul meu de vedere, trebuie sa fie profesionist. Justitia nu se face la televizor, se face in sala de judecata.", a declarat Ana Birchall.