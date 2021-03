Brigada Antiterorista a SRI s-a implicat in ancheta privind amenintarile aduse Maiei Morgenstern. Doi suspecti, identificati

Brigada Antiterorista a SRI a colaborat cu Politia Romana in ancheta referitoare la mesajele de amenintare facute la adresa directoarei Teatrului Evreiesc de Stat, Maia Morgenstern. In urma cercetarilor au fost identificate doua persoane, informeaza IGPR.

"In continuarea cercetarilor efectuate in cauza privind mesajele de amenintare adresate doamnei Maia Morgenstern si Teatrului Evreiesc, au fost efectuate investigatii pentru identificarea persoanei care a trimis mesajul, in colaborare cu SRI - Brigada Antiterorista, fiind stabilita posibila adresa electronica IP, utilizata pentru transmiterea mesajelor", se arata intr-un comunicat al IGPR.

Politia a precizat ca au fost identificate doua persoane banuite, una pe raza judetului Timis, iar alta pe raza municipiului Bucuresti si ca in prezent se fac verificari la domiciliile lor, pentru clarificarea situatiei de fapt. "Situatia in cauza este analizata si la nivelul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si DIICOT, in vederea stabilirii de elemente specifice unui act terorist, urmand a se dispune in consecinta", conform IGPR.

Actrita Maia Morgenstern a depus o plangere la politie, dupa ce a primit un mesaj de amenintare cu moartea pe Internet. Maia Morgenstern a primit mesaje de amenintare pe care le-a facut publice pe contul sau de Facebook. Mesajul primit pe e-mail a fost semnat: "Din partea partidului AUR" si trimis de "Andrei Illarie" pe toate adresele oficiale de email ale Teatrului Evreiesc de Stat, pe care actrita il conduce.

"Iata ce primesc de sarbatoarea de Pesach (mare sarbatoare religioasa evreiasca- n.r.). Cu ocazia Zilei Teatrului", a scris Maia Morgenstern, alaturi de imaginile cu textul amenintarilor.

Reprezentantul Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, deputatul Alexandru Muraru, afirma ca Politia trebuie sa ancheteze de urgenta cazul atacului antisemit la adresa acritei Maia Morgenstern. "Parlamentari ai AUR elogiaza criminali de razboi de la tribuna Parlamentului incurajand astfel actiunile antisemite", afirma deputatul.

"In calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, condamn cu fermitate atacul antisemit la adresa doamnei Maia Morgenstern, directorul Teatrului Evreiesc de Stat, si solicit Politiei Romane sa trateze cu celeritate si maxima seriozitate acest caz grav. Aceste amenintari nu trebuie tratate cu superficialitate, cu atat mai mult cu cat ele vin, la prima vedere, sub semnatura unui grup parlamentar.

Privesc cu multa retinere afirmatiile de delimitare ale deputatului George Simion, liderul partidului AUR, grupare politica neo-fascista, cunoscuta pentru iesirile publice xenofobe, antisemite, conspirationiste in manifestari politice publice, stradale, pe retelele de socializare si, mai grav, de la tribuna Parlamentului", a transmis, duminica, alexandru Muraru.

"As vrea sa cred ca discutam despre situatii izolate, deoarece traim intr-un stat condus de valori democratice ghidate de convietuire interetnica si diversitate culturala. Dar ultimele luni conduc la ideea ca ascensiunea unei formatiuni politice in Parlament a degradat masiv discursul public si a reluat o ampla operatiune sistematica de punere in discutie a faptelor istorice din anii 40, de elogiere a criminalilor de razboi, de relativizare a crimelor din timpul Holocaustului, de parodiere a simbolurilor memoriei victimelor Holocaustului. Toate acestea reprezinta o escaladare fara precedent dupa anii 90", a mai transmis Muraru.

Actrita Maia Morgenstern a depus plangere la politie, dupa ce i-a parvenit un email in care era amenintata cu moartea, atat ea cat si familia ei. Mesajul antisemit, redactat cu o virulenta extrema, greu de descris, a fost facut public de actrita pe contul de facebook, de Ziua Teatrului si de sarbatoarea evreiasca Pesach. Directia de Investigatii Criminale a inceput urmarirea penala pentru infractiunea de amenintare.