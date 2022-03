"Build Back Better" sau "Solve et Coagula": O lună de război în Ucraina - distrugeri de 63 de miliarde de dolari și Rusia dată cu 15 ani înapoi!

Politica actuala a stapanitorilor planetei de tip "Build Back Better" (Sa reconstruim mai bine) nu este o noutate, ea a fost aplicat inca din cele mai vechi timpuri de artizanii oculti ai dominatiilor globale, sub denumirea de "Solve et Coagula" (Dizolva si Coaguleaza) - dicton ce a devenit simbolul alchimiei masonice, care cauta si chimia sufletului si inlocuirea creatiei prin "scurtarea evolutiei" prin reactii chimice.

Ca sa provoci "Marea resetare" neo-comunista la scara planetara ei nevoie sa pui ceva in loc dupa o distrugere masiva. Intotdeauna, in istorie, cand a avut loc o noua ordine mondiala in ultimii 500 de ani (dominatia olandeza, apoi cea britanica, apoi cea americana) s-a facut in urma unor razboaie devastatoare, urmand principiul "solve et coagula". Iar ce se intampla in Ucraina ca distrugere fizica si in Rusia ca distrugere economica, ambele provocate de elitele globaliste, vor duce la noua ordine mondiala, la a 4-a revolutie tehnologica prevazuta in raportul Forumului de la Davos.

Războiul din Ucraina a provocat deja pagube de peste 63 de miliarde de dolari la nivelul infrastructurii, potrivit unei noi estimări a Institutului de Economie din Kiev. Potrivit estimării - care a calculat impactul economic al invaziei Rusiei în Ucraina până la 24 martie - cel puțin 4.431 de clădiri rezidențiale au fost avariate, distruse sau confiscate, alături de 92 de fabrici și depozite și 378 de școli, informează Mediafax. În plus, 12 aeroporturi au fost distruse, avariate sau capturate, precum și șapte centrale termice sau hidroelectrice.

In acelasi timp, Rusia îşi va vedea 15 ani de creştere economică anulaţi până la finalul anului 2023 după ce invazia din Ucraina a atras o multitudine de sancţiuni şi a determinat companiile să se retragă din această ţară, potrivit Institute of International Finance, scrie Bloomberg. Economia este de aşteptat să se contracte cu 15% în 2020 şi cu 3% în 2023, PIB-ul rusesc urmând să se situeze la nivelul din urmă cu 15 ani. Dupa Ucraina si Rusia, in ambele urmand a avea loc "reconstructia", in prima pe baze euro-atlantice, in a doua pe baze asiatice (chinezo-japonezo-coreene), "flagelul" va cuprinde toata planeta.