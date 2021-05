Bulgaria profita de prostia lui Cîțu! A eliminat orice fel de restrictie de calatorie pentru cetatenii romani!

Bulgaria ridica orice restrictie de calatorie pentru romani, incepand de joi, 27 mai, potrivit unui anunt dat de autoritatile de la Sofia.

"De astazi, 27 mai, cetatenii romani care sosesc din Republica Romania pot intra in Bulgaria prin toate punctele de control la frontiera fara a fi nevoie sa furnizeze un document cu rezultatul PCR negativ sau testul antigenului, un certificat de vaccinare sau un rezultat pozitiv, care sa ateste boala. Acest lucru a fost ordonat de ministrul sanatatii cu Ordinul № RD-01-374 / 27.05.2021", se arata in comunicatul Guvernului bulgar. Acelasi ordin interzice temporar intrarea in Bulgaria a persoanelor care sosesc din "zonele fierbiniti", cu incidenta mare Covid: India, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldive, Brazilia si tari si teritorii din Africa.