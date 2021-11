Bullying cu vaccinul. Smardoii școlilor care s-au vaccinat pentru ca e "cool" ii terorizeaza pe copiii nevaccinati!

Pe pagina de Facebook a Ziuanews am primit mai multe comentarii de la parinti ingrijorati de exacerbarea fenomenului de bullying "pe seama vaccinarii". Acestia sustin ca elevii mai mici si "mai slabi" ai scolilor sunt in dese cazuri terorizati de "batausii" clasei care se vaccineaza pentru ca e "cool" si pot sa mearga la mall si la cinema...



"Va semnalez un caz de la Constanta, acolo unde am asistat personal la un bullying in timp ce imi asteptam copilul sa iasa de la ore, dupa ce a reinceput scoala saptamana asta. Doar cu interventia noastra a unora dintre parinti am putut opri o bataie pe care un smardoi de 12 ani voia sa i-o administreze unui copil de 9 ani pe motiv ca asta mai mic era nevaccinat si ca sustinea ca nu il lasa parintii sa se vaccineze. Cel mic a izbucnit in plans... Realizati unde s-a ajuns cu problema asta?!", ne scrie Maria Stamate, relatandu-ne un caz de la o scoala centrala din oras.

Dupa acest comentariu initial au curs si altele din toata tara, care semnalau aceleasi fenomene, intr-o forma sau alta, cum copii care aud prin familie tot felul de lucruri despre vaccinare - pro sau contra - le aplica la scoala, unii ajungand sa-i terorizeze pe elevii mai mici. "Razboiul adultilor dintre vaccinati si nevaccinati se duce acum si in scoli. Asta au reusit guvernantii nostri care si ei terorizeaza populatia pe care vrea s-o vaccineze cu de-a sila. Sunt elevi care s-au vaccinat pentru ca ei asa zic ca e cool ca sa mearga la mall sau la cinema si-i ataca la propriu pe cei nevaccinati... ii iau la bataie.", ne relateaza si Cristina Oprescu, din Suceava. Astfel de comentarii sunt numeroase iar cititorii pot sa la gaseasca pe pagina noastra de Facebook. Mai mentionam ca am primit si numeroase mesaje private in acest sens.