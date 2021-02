Burgeri gratis! Sute de persoane si aglomeratie pe jumatate de kilometru la deschiderea unui restaurant. Au intervenit jandarmii

Sute de persoane stau la o coada de jumatate de kilometru pentru a primi un burger gratis, la un restaurant deschis luni, 1 februarie, in centrul Capitalei. In imagini se observa cum coada se intinde pe zeci de metri, iar oamenii stau unii in spatele celorlalti, fara sa respecte distantarea sociala.

Reprezentantii restaurantului deschis pe bulevardul Dacia din Bucuresti promit burgeri gratuiti, incepand cu ora 12. Acest anunt a starnit interesul multor persoane, jandarmii fiind nevoiti sa se deplaseze la fata locului. Jandarmii veniti i-au rugat pe tineri sa respecte distanta sociala. Mai multe persoane se plang, insa, de proasta organizare si de aglomeratie: "Foarte proasta organizare. Ce distantare...stau o gramada de oameni inghesuiti la coada si Politia le facea poze", a scris un utilizator pe Instagram. Postarile de pe retele de socializare ale restaurantului au strans aproape 2.200 de aprecieri si sute de comentarii in doar 16 ore.