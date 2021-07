Buruienile din grădină și beneficiile pe care le au acestea de fapt

Cultivarea și întreținerea unei grădini poate fi o necesitate sau un hobby sau le poți combina pentru a te bucura de ambient, de plante și de roadele acestora. Dacă ești un pasionat grădinar, probabil că au fost situații în care nu mai știai cum să scapi de buruieni.

Ai aflat că există ierbicide sau motocositoare, ca să scapi de ele sau săpatul ca să îndepărtezi și rădăcinile. Dar poate nu știai că există și beneficii pe care plantele numite buruieni le au și poate e indicat să te gândești de două ori înainte să folosești o motocositoare.Utilizate în cunoștință unele plante îmbunătățesc calitatea solului, protejează plantele vecine de paraziți și boli și pot crește productivitatea.

Iată câteva plante care cresc în grădina ta și ce nu știai despre ele.

Știrul sau Amaranthus retroflexus, este o specie de plantă întâlnită pe toate tipurile de teren, considerată buruiană și folosită ca hrană pentru animale uneori. Este foarte rezistentă, de unde denumirea grecească ce înseamnă „planta care nu moare". În timpul creșterii plantele produc gaze și lichide care conțin acizi organici, enzime, ioni de calciu, substanțe de creștere, care sunt purtate de ploaie în sol. Rădăcinile aerisesc și oxigenează solul, atrag compușii organici și biologici activi necesari, îmbogățind solul. De asemenea poți afla dacă terenul e liber de compuși toxici după rădăcina știrului, care depozitează toxinele în mici noduli pe rădăcina firoasă. Dacă rădăcinile sunt curate, atunci solul e curat. Lasă știrul să crească în zone ale curții unde nu împiedică creșterea altor plante (în margini, sub pomi, pe cărări) și taie-l cu o motocositoare, după ce a făcut semințe. Proprietățile nutritive și curative ale frunzelor și semințelor sunt din ce în ce mai cunoscute și poate vrei să te convingi folosind această plantă și în acest scop.

Păpădia este „buruiana" pe care mulți grădinari se luptă să o îndepărteze. Taraxacum officinale pe numele ei științific, acestă plantă cu flori galbene crește în orice loc, pe orice tip de teren, dar preferă soarele. De curând s-a descoperit că acestă micuță plantă elimină reziduurile toxice din solurile poluate, cum ar fi țiței, deșeuri miniere și pesticide. Dacă dorești să te bucuri de fructe și legume cât mai gustoase și sănătoase, lasă această plantă să crească în grădina ta. Păpădia extrage calciul și îl fixează în sol și ajută castraveții în dezvoltare. După moarte, planta îmbogățește terenul cu fier, fosfor și calciu. Florile păpădiei sunt primele care înfloresc și atrag albinele și alte insecte polenizatoare. Rădăcina și frunzele au proprietăți curative în afecțiuni gastrice și hepato-biliare. Înmulțirea ei excesivă poate fi controlată dacă folosești o motocositoare înainte de formarea semințelor. Resturile vor servi ca mulci și vor îngrășa solul.

Urzica (Urtica dioica)este deja cunoscută pentru proprietățile multiple din medicina naturistă. Totuși în grădină este de multe ori considerată buruiană, deoarece are tendința să devină invazivă și produce mâncărime pe piele, dacă e atinsă. Crește în locuri virane, pe terenuri sărace, în colțurile grădinii, pe sub pomi, etc. Conține o cantitate mare de azot, și siliciu, dar și fier, potasiu, calciu, seleniu, de aceea solul pe care crește este îmbogățit și capătă o culoare mai închisă. Ajută în dezvoltare tomatele, varza și țelina, dacă se învecinează cu ele, dar nu e destinată pentru fasole, mazăre și ceapă. Prepară din 1 kg de tulpini de urzică puse într-o găleată (emailată sau de plastic) cu apă, la macerat, timp de 1-2 săptămâni, un îngrășământ natural pe care îl diluezi 1:5 și îl folosești pentru varză, salată, pătrunjel, tomate și alte legume. Nu e recomandat să o tai cu o motocositoare, mai ales dacă a făcut semințe, pentru că se va răspândi prin grădină.

Valeriana, codița șoricelului, brusturele, tătăneasa, rostopasca, pătlagina, pelinul, mușețelul sunt câteva exemple de plante care cresc în grădină în mod natural și le poți considera buruieni, dacă dorești terenul liber. Totuși ele au calități curative ca plante medicinale și ajută la menținerea echilibrului și sănătății ecosistemului din grădină.