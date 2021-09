Când expiră, de fapt, alimentele. Nutriționist: "Nu sunt obligatoriu stricate. Ciocolata poate fi consumată chiar și la un an după ce a expirat!"

Nutriționista Mihaela Bilic remarcă unul dintre motivele pentru care ajungem să aruncăm multă mâncare și să facem risipă alimentară: termenul de valabilitate al produselor este din ce în ce mai scurt.

"E bine de știut că un iaurt poate fi consumat încă 3 săptămâni după termenul de expirare, cu condiția să fi fost păstrat la rece. Va fi mai acid și mai acrișor tocmai pentru că are mai multe colonii de lactobacili. Ciocolata poate fi consumată chiar și la un an de zile după ce a expirat (chiar dacă are o peliculă albă), iar pastele făinoase și orezul până la 2 ani. Mierea nu se strică niciodată, cel mult se zaharisește și atunci trebuie pusă în apă caldă. Până și produsele congelate au termen de expirare, însă le puteți consuma liniștiți chiar dacă a mai trecut un an în plus. Conservele (cu condiția să nu fie bombate) și laptele UHT se păstrează timp îndelungat și pot fi consumate până la 2 ani după expirare. Nu merită să aruncăm biscuiții, dulceața sau parmezanul pentru simplu fapt că s-a depășit data înscrisă pe etichetă. Cu siguranță, carnea și peștele sunt produse extrem de perisabile și termenul de garanție nu poate fi depășit", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.