Cătălin Drulă, despre o plecare a lui Dacian Cioloş din partid: 'Care este rostul de a face un proiect de vanitate pe persoană fizică?'

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, spune că „oficial" nu are nicio informaţie cu privire la eventuala plecare a lui Dacian Cioloş şi a altor europarlamentari ai USR din partid, dar că o asemenea acțiune i se pare lipsită de sens.

„Eu discut cu orice coleg din USR. Atâta timp cât sunt nişte informaţii pe surse pe care dumnealui (Dacian Cioloş - n.r.) înţeleg că le-a dezminţit până la un punct... Dar trecând peste asta. Care este rostul de a face un proiect de-ăsta, aşa, aproape ca un proiect de vanitate pe persoană fizică, altul decât USR care este casa bună a tuturor celor care vor să construiască? (...) Care e rostul, dacă ai luat două proiecte separate, le-ai făcut unul mare, care este în familia liberal-europeană şi se bate cu popularii şi cu socialiştii, să mai faci o aşchie lângă? Nu are niciun sens din lumea asta şi eu sper să nu se întâmple aceste lucruri pentru că aici este casa bună a tuturor celor care vor să construiască, e un partid viu, un partid cu reguli, un partid instituţie", a menționat Drulă, întrebat de ce nu l-a sunat pe Dacian Cioloş atunci când a văzut informaţiile privind eventuala plecare a acestuia.

El spune că este „complet ilogic politic" ca o parte din USR să se rupă, reafirmând că speră ca acest lucru să nu se întâmple. "Nu am vorbit cu nimeni care să-şi dorească să plece din această construcţie", mai spune Drulă.

"Am văzut şi eu ştiri în spaţiul public. Eu, personal, nu am discutat cu domnul Cioloş. Telefonul meu e disponibil. Ultima dată a discutat cu dumnealui chiar recent despre participarea la Congresul ALDE care este săptămâna viitoare, unde USR va fi reprezentat, congresul familiei din care facem parte, liberalii europeni. Mi-a spus că nu poate să meargă, chiar i-am făcut o invitaţie pentru a veni ca parte din delegaţia noastră, o să avem o delegaţie puternică. Şi pentru că vorbim de familia liberal-europeană din care facem parte, USR are un loc bine definit pe scena politică românească", a adăugat el.

Acesta arată că partidul este „într-un trend de creştere" în sondajele de opinie.

Europarlamentarul USR Dacian Cioloş va anunţa un nou proiect politic săptămâna viitoare, au declarat pentru News.ro surse apropiate fostului lider USR, precizând că acesta va fi urmat de maximum 10 parlamentari USR şi de patru eurodeputaţi.

Sâmbătă, Ciprian Teleman, fost ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în Guvernul Cîţu, şi-a anunţat, sâmbătă, demisia din USR, prin intermediul unui mesaj intern adresat colegilor. Ciprian Teleman a fost preşedinte al organizaţiei PLUS Ilfov, înainte de fuziunea partidului cu USR.