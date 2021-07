Cadou de la Cîțu spre a fi ales șeful PNL: Primarii se pot împrumuta la Trezorerie!

Premierul Florin Cîțu le dă cadou primarilor, cu mai puțin de două luni înainte de a fi ales președintele PNL la congresul din 25 septembrie, posibilitatea să se împrumuta la Trezorerie.

Aceasta, în condițiile în care majoritatea primarilor au mărit salariile angajaților și au rămas fără bani. În acest sens, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă (OUG), în ședința de miercuri.

„În şedinţa de Guvern de astăzi, am aprobat o ordonanţă de urgenţă pe care am anunţat-o de ceva vreme, era blocată la avizare, am deblocat-o, prin care vom da posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale să se împrumute de la Trezoreria statului. Suma despre care vorbim este de 630 de milioane de lei", a precizat Cîţu, la Palatul Victoria, la finalul şedinţei Executivului.

„Ordonanţa reglementează posibilitatea accesării de împrumuturi la dobânzi de 1% până la 1,5%, în funcţie de perioada de rambursare contractată de până la 3 ani şi, respectiv, de până la 5 ani. Este o ordonanţă aşteptată de multe din UAT-urile din România", a adăugat premierul.