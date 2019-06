Calcule: De ce o sa stea Borcea dupa gratii intreaga vara

Cele 4 luni de inchisoare care s-au scurs de la momentul reincarcerarii reprezinta o perioada prea scurta pentru ca fostul finantator al clubului Dinamo, Cristian Borcea, sa constientizeze gravitatea faptelor pe care le-a comis in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral".

Aceasta este concluzia judecatorului de la Tribunalul Bucuresti care a respins defintiv, pe 30 mai, cererea lui Cristian Borcea de liberare conditionata. Judecatorul a stabilit ca fostul finantator de la Dinamo poate formula o noua solicitare abia in luna septembrie. "Acordarea liberarii conditionate la mai putin de patru luni de la incarcerare ar face ca pedeapsa aplicata sa nu isi atinga functia punitiva si de reeducare", motiveaza judecatorul.

Potrivit sentintei, pentru a fi liberat conditionat mai rapid, Borcea a achitat in integralitate prejudiciile si penalitatile din cele doua dosare in care a fost condamnat, facand credite bancare. Borcea s-a reintors in penitenciar pe 7 februarie 2019, dupa ce a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral", alaturi de Radu Mazare.

Cum fostul finantator al clubului Dinamo mai avea o sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul "Transferurilor din fotbal", Curtea de Apel Bucuresti a decis contopirea celor doua pedepse. In final, Borcea trebuie sa execute 7 ani si 6 luni de inchisoare. Borcea ajunsese in situatia ca in momentul celei de-a doua incarcerari sa fi executat deja 2/3 din pedeapsa, fractie necesara pentru a fi liberat conditionat, din prima condamnare.

El a facut aceasta fractie si ca urmare a zilelor castigate in baza recursului compensatoriu (234 zile din prima condamnare si 6 zile din a doua condamnare) si a muncii prestate in penitenciar (374 zile din prima condamnare). Adunate, zilele executate efectiv si zilele castigate ar fi dat un total de 6 ani si 2 luni de zile executate.

O decizie similara, de respingere a cererii de liberare conditionata, daduse si Judecatoria Sectorului 5. Magistratii aratau ca Borcea trebuie sa constientizeze pedeapsa din al doilea dosar, argumente preluate si de Tribunalul Bucuresti. "De asemenea, apreciaza instanta ca din punct de vedere comportamental, in perioada anterioara de detentie, petentul a reprezentat un exemplu de conduita pentru celelalte persoane private de libertate si a dat dovezi temeinice de indreptare.

Totusi, in acord cu instanta fondului, judecatorii din cadrul Tribunalului Bucuresti apreciaza ca ulterior liberarii a intervenit o noua condamnare de 5 ani de inchisoare, sub aspectul comiterii unui concurs de infractiuni de abuz in serviciu in forma continuata si asociere pentru savarsirea de infractiuni, astfel cum rezulta din decizia penala nr. 32/07.02.2019 definitiva, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie (Dosarul Retrocedarilor de pe litoral- n.red.) ", explica Tribunalul Bucuresti. Potrivit motivarii, Comisia de liberare conditionata din penitenciarul Rahova a propus la 03 aprilie 2019, liberarea conditionata a lui Borcea.

Din caracterizarea existenta la dosar rezulta ca in perioada executata, fostul finantator al clubului DInamo a participat si a manifestat interes constant fata de activitatile de educatie si asistenta psihosociala desfasurate in penitenciar, urmand 123 de activitati si programe socio-educative si moral - religioase, a obtinut numeroase recompense, dintre care ultimele 12 acordate in perioada 2017 - 2018, ce au constat in permisii de iesire din penitenciar intre una si sapte zile, neexistand niciun incident sau sesizare cu privire la o eventuala incalcare a obligatiilor impuse. Totodata, Borcea figura cu 374 zile castig din munca.