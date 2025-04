Călin Georgescu la Tucker Carlson: "Macron și Maia Sandu au știut de ordinele lui Blinken care a dictat ce trebuie să facă sistemul. Le e frică!"

Călin Georgescu spune că eliminarea sa din cursa prezidențială a fost parte din agenda ascunsă a lui Anthony Blinken, susținut de președintele Emanuel Macron și Maia Sandu.

'Este limpede că, de la început, am fost un outsider, un om din afara sistemului. Tocmai de aceea, nu am putut fi controlat. Întregul meu discurs a fost și este dedicat poporului român și ideii că putem construi, prin forțele proprii, o țară puternică și suverană. Faptul că nu fac parte din sistem i-a speriat. Au înțeles că pot pierde puterea și accesul la resurse. Când am rostit cuvântul „pace", am fost imediat atacat. Ei au nevoie de conflict. Sistemul, alertat încă din primul tur al alegerilor, a reacționat în forță.

Toată lumea știe: alegerile au fost marcate de o interferență străină gravă, care a dictat cursul evenimentelor. Sistemul românesc a aplicat ordinele venite din afară. Pe 6 ale lunii, după trei zile de vot în diaspora și în plin proces electoral, alegerile au fost anulate complet, fără explicații transparente. La acel moment, aveam deja peste 70% din voturile exprimate în diaspora. Cei de la putere au blocat procesul democratic, mi-au interzis candidatura și m-au acuzat, fără nicio probă, că aș fi „agent rus".

Această strategie nu este nouă - este trasă la indigo după modelul aplicat împotriva președintelui Trump. Exact același scenariu: demonizare, suspendare și înlocuire forțată. Au decis că nu trebuie să ajungem în turul doi și au forțat alte alegeri, care vor avea loc în luna mai. Și asta este, în opinia mea, o fraudă și mai mare decât cea precedentă. Azi, nu mai am dreptul de a candida la nicio funcție publică. Sunt blocat complet. De ce? Pentru că pacea îi sperie. Libertatea îi sperie. Le e teamă de o Românie cu adevărat liberă, mai mult decât se tem de război.

Cea mai importantă temă pentru umanitate astăzi este pacea. Dar când vorbesc despre pace, mă refer la acea pace autentică despre care vorbea președintele Kennedy în 1963 - o pace care aduce fericire, siguranță, demnitate. Astăzi, aproape fiecare om trăiește cu frică. Iar frica este cel mai important instrument de control. Adevărul este simplu: singurul lucru de care ar trebui să ne temem este frica în sine.

Știm cu toții cât costă războiul. Dar câți dintre noi știu cât costă pacea? Cât de mult trebuie să investim pentru o lume stabilă, echilibrată, fără violență? Răspunsul meu a fost mereu clar: România trebuie să fie un mediator, un promotor al păcii, nu parte din conflicte care nu ne aparțin.

Cred că singura șansă reală pentru o democrație autentică în România și în lume este revenirea președintelui Trump. Nu doar pentru Statele Unite, ci pentru întreaga planetă. Este un lider global, iar o America condusă de el ar fi o garanție a păcii. Noi, în România, avem nevoie de un astfel de parteneriat.

Întreaga mea campanie s-a concentrat pe pace, hrană și energie. Am propus o economie independentă, productivă, fără datorii, bazată pe resursele proprii ale țării. Am vorbit despre o viziune economică inspirată din modelul hamiltonian. România ar fi putut deveni un centru regional de putere economică. Dar pentru această viziune am fost ridiculizat.

Trăim într-o democrație de fațadă. A fost o intervenție directă în procesul electoral, venită chiar din partea lui Antony Blinken, care a dictat ce trebuie să facă sistemul. Toată lumea știa - inclusiv lideri europeni precum Emmanuel Macron sau Maia Sandu au știut.

România este astăzi un activ strategic esențial. Cea mai mare bază NATO din regiune este pe teritoriul nostru. Cea mai importantă poartă vamală spre Ucraina trece prin România. Suntem pivoti în acest conflict - dar în loc să folosim această poziție pentru diplomație, suntem împinși spre război.

Se dorește transformarea NATO într-o forță ofensivă, dar NATO este o alianță defensivă - și așa trebuie să rămână. Războiul nu este al nostru. România nu are nimic de câștigat din acest conflict. Interesul nostru național este pacea. Dar tocmai această poziție de echilibru i-a deranjat.

Majoritatea românilor mă susțin în opoziția față de război. Chiar și acum, în condițiile în care nu mai am voie să candidez, susținerea populară trece de 50%. România este, în opinia mea, cea mai importantă țară a momentului. Suntem poarta care poate închide sau deschide acest război. Iar dacă închidem această poartă, alegem pacea. Acesta trebuie să fie drumul nostru.

Războiul este o umilință pentru umanitate. Nu există justificare umană sau rațională pentru perpetuarea lui. O Românie liberă, independentă, suverană ar deveni un exemplu pentru alte state - și tocmai acest efect de domino îi sperie. Dar acesta este steagul nostru: libertate, suveranitate, democrație. Și vrem să îl împărțim cu Statele Unite ale Americii. Cred într-un viitor în care România este puternică, independentă și respectată, nu subordonată deciziilor luate la Bruxelles.

Sistemul nu distruge doar democrația - distruge vieți. Nu se poate schimba totul într-o singură zi, dar eu vreau să schimb sistemul. Și tocmai de asta le este frică' a spus Călin Georgescu în interviul cu Carlson Tucker.