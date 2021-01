Cannabisul in scop medicinal va fi legalizat in Romania. Proiectul e dezbatut in Camera Deputatilor

Camera Deputatilor ia in dezbatere, luni, legalizarea cannabisului in scop medicinal. Asta dupa ce proiectul a stat prin sertare mai bine de un an. Concret, cei care ar putea avea acces la cannabis ar fi pacientii cu boli cronice in faza terminala.

Despre proiect se discuta inca din 2019, cand o petitie a reusit sa adune 20.000 de semnaturi, initiativa legislativa fiind asumata de doi parlamentari PSD, un deputat USR, fiind semnata de alti 100 de parlamentari. Ulterior, proiectul a fost adoptat tacit de Senat si a ajuns la Camera Deputatilor, forul care da votul final pe proiectele legate de sanatate. Pentru moment, proiectul de lege va fi luat in discutie de una dintre comisii.

Presedintele USR, Dan Barna, a declarat in 2019 ca este de acord cu legalizarea drogurilor usoare, in conditiile in care actuala lege anti-drog, care este "una veche", trebuie "imbunatatita" si ca "este nevoie de o dezbatere publica" pe acest subiect. "E nevoie de o dezbatere publica pe treaba asta, am anuntat ca o vom face. Emotia care s-a generat in societate (referitoare la ultimul proiect de lege adoptat in Parlament) tine de faptul ca e slab reglementata distinctia dintre trafic si consum, in legea actuala. Ori e clar ca legea actuala, o lege veche, de care se plang si autoritatile si societatea civila, trebuie imbunatatita si exact aceasta dezbatere ar trebui sa aiba loc in societate", a spus Barna intr-o interventie televizata.