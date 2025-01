Care e Conspirația: Un guvern mondial unic care utilizează tehnocrația pentru a conduce Lumea

Cu toții am devenit familiarizați cu termenul „teoria conspirației" în ultimii cinci ani. Dar ceea ce este mai puțin clar pentru unii este ce este de fapt „conspirația".

„Conspirația" se referă la o mișcare a intelectualilor de vârf, a industriașilor și a globaliștilor de a crea un guvern mondial unic, care ar amenința libertatea și viețile individuale.

Această mișcare, cunoscută și sub numele de Noua Ordine Mondială, este condusă de o filosofie numită tehnocrație, care pledează pentru guvernarea de către experți, oameni de știință sau tehnicieni, mai degrabă decât pentru procese democratice.

Susținătorii Noii Ordini Mondiale, precum Zbigniew Brzezinski și Klaus Schwab, urmăresc să creeze o societate mai controlată, dominată de o elită, lipsită de constrângerile valorilor tradiționale și potențial guvernată de sisteme AI autonome. Punctul de discuție actual cu privire la anexarea Canadei de către SUA face parte din conspirație?

Termenul „teoria conspirației" a intrat în limbajul comun în timpul „erei Covid", dar, deși știm cu toții la ce se referă - și cine ar trebui să fie „teoreticienii conspirației" în cauză, și anume acei oameni care au văzut prin înșelătoria „pandemiei" și tot ceea ce a implicat - natura precisă a „conspirației" este probabil mai puțin clară. Când îi întreb pe oameni ce înțeleg prin aceasta, ei răspund de obicei în termeni mai mult sau mai puțin vagi. Așadar, ce este?

În cartea sa, „HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy" (2003) - urmată în 2006 de «Weather Warfare» - Jerry Smith indică importanța pe care o acordă conceptului prin folosirea majusculelor. Smith îl raportează la ceea ce el consideră a fi o armă de război, și anume „High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP)", și descoperă ceea ce puterile din spatele acestui proiect ar fi preferat să nu fie dezvăluit, din motive evidente, odată ce cineva este informat cu privire la motivele înființării sale de către „Conspirație". Aici nu doresc să intru în detalii despre HAARP, ci doar să mă concentrez asupra intuițiilor lămuritoare ale lui Smith în ceea ce privește „Conspirația". Răspunsul său la întrebarea despre „ce?" este împrăștiat în prima dintre cele două cărți menționate anterior. Iată câteva extrase (Smith, 2003, p. 22-24):

Unii oameni cred că există o conspirație globală, un grup de oameni incredibil de puternici care vor să conducă lumea. Cei mai mulți dintre noi îi respingem pe acești oameni ca pe niște nebuni paranoici. Cu toate acestea, nu se poate nega faptul că, de peste o sută de ani, se dezvoltă o mișcare în rândul intelectualilor de vârf, industriașilor și „sătenilor globali" din lume pentru a pune capăt războiului și a rezolva problemele societale (precum suprapopularea, dezechilibrele comerciale și degradarea mediului) prin crearea unui guvern mondial unic. Indiferent dacă această mișcare globalistă este o „conspirație" diabolică a celor câțiva răi sau un „consens" larg al celor mulți bine intenționați, de fapt contează prea puțin. Ea este la fel de reală ca SIDA și potențial la fel de mortală, cel puțin pentru libertatea noastră individuală, dacă nu chiar pentru viețile noastre ...

Pentru a înțelege de ce Smith folosește termenul „mortal" cu privire la conspirație, trebuie să citim cartea, dar aici este suficient să subliniem că, dacă națiunile ar renunța la dreptul lor suveran de a se ocupa de suprapopulare, de problemele de mediu și așa mai departe, așa cum consideră de cuviință - chiar dacă acest lucru ar fi făcut în cooperare cu agențiile internaționale - un sistem „o soluție pentru toți" ar însemna că li s-ar impune politici care nu sunt potrivite sau acceptabile pentru nevoile lor proprii.

Ideea unei „Ligi a Națiunilor", care a fost lansată după Primul Război Mondial, a fost doar o întruchipare a acestei mișcări. Organizația Națiunilor Unite (ONU) de astăzi a fost construită pe conceptul Ligii Națiunilor. ONU a fost creată în primul rând pentru a pune capăt războiului - prin desființarea națiunilor. Logica este că, dacă nu există națiuni, atunci nu pot exista războaie între națiuni. Acest lucru a fost afirmat în mod clar în „Constituția mondială" a Organizației Națiunilor Unite cu aceste cuvinte: „Epoca națiunilor trebuie să se încheie. Guvernele națiunilor au decis să își ordoneze suveranitățile separate într-un singur guvern căruia îi vor preda armele".

În timp ce gânditorul Immanuel Kant, din secolul al XVIII-lea, ar fi aplaudat obiectivul de a pune capăt războaielor dintre națiuni, el ar fi fost cu siguranță mai puțin încântat de ideea că națiunile suverane ar trebui să renunțe la suveranitatea lor în favoarea unei asimilări globale într-un guvern mondial cuprinzător. Motivele sale au fost expuse în mod clar în al doilea dintre „Articolele definitive" formulate în eseul său despre „Pacea perpetuă": „Dreptul națiunilor trebuie să se întemeieze pe o federație de state libere".

Pentru Kant, acest lucru este esențial pentru pacea durabilă, în măsura în care o astfel de federație, în care statele ar fi supuse legilor federale, este comparabilă cu un stat cu o constituție republicană, care este guvernat conform unor legi externe voinței (adesea dezordonate) a cetățenilor înșiși.

În absența unei astfel de federații de națiuni (spre deosebire de un „stat" de națiuni, unde toate statele membre ar forma doar o „națiune de state"), drepturile fiecărui stat membru nu ar fi garantate, similar cu modul în care drepturile cetățenilor sunt garantate într-un stat republican. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru, împreună cu cetățenii săi, ar fi la mila a ceea ce decide „guvernul mondial" în ansamblu. În special cuvintele (din fragmentul de mai sus), „să-și ordone suveranitățile separate într-un singur guvern căruia își vor preda armele," sună pur și simplu amenințător.

Noua Ordine Mondială (NWO) este doar un nume dat acestei încercări de a crea un adevărat guvern mondial. Mulți susținători ai NWO susțin o filosofie numită tehnocrație, care este conducerea de către experți, oameni de știință sau tehnicieni. Nu este democratic în niciun sens în care americanii înțeleg termenul. Un susținător foarte cunoscut al Noii Ordini Mondiale este Zbigniew Brzezinski. A fost consilier pentru securitate națională al lui Jimmy Carter și al altor președinți. El a numit versiunea sa de tehnocrație „tehnetronică." În cartea sa, „Între două epoci", Brzezinski a scris: „Era tehnetronică implică apariția treptată a unei societăți mai controlate." O astfel de societate ar fi dominată de o elită, nesupusă valorilor tradiționale."

Această uniune „tehnetronică" a națiunilor ar solicita de-suveranizarea tuturor țărilor existente. Această nouă ordine ar reduce Statele Unite ale Americii la un simplu guvern regional - poate „Statele Unite ale Americii de Nord." [Vezi nota de subsol] Acordul de Liber Schimb Nord-American (NAFTA) este văzut pe scară largă ca un pas către NWO. Fostul Secretar de Stat Henry Kissinger a fost citat de Syndicate-ul Los Angeles Times în 1993 spunând: „NAFTA reprezintă cel mai creativ pas către un Nou Ordine Mondial." Piața Comună din Europa și Uniunea Europeană (UE) sunt de asemenea văzute ca punți către un eventual Statele Unite ale Europei, care la rândul său ar fi doar o altă regiune a statului global al Națiunilor Unite (sau „plantatia globală", așa cum au numit-o unii detractori).

Este o subestimare să afirmi că tehnocrația „nu este democratică în niciun sens în care americanii [sau oricine altcineva] înțeleg termenul." Strict vorbind, tehnocrația ar merge mai departe decât simpla utilizare a mijloacelor tehnice pentru a guverna oamenii, cum ar fi echipamentele de supraveghere, tunurile de apă sau mașinile blindate pentru controlul mulțimilor, sau taserele pentru a neutraliza rezistența; în adevăratul sens al cuvântului tehnocrație, dispozitivele tehnice, cum ar fi roboții AI, ar fi mijloacele de guvernare.

Chiar și aceasta nu merge suficient de departe, deoarece sugerează că alți agenți, probabil umani, ar fi adevărata putere din spatele roboților, în timp ce tehnocrația în sensul extrem sau „pur" ar implica puterea autonomă de a conduce a roboților înșiși, cum ar fi mașinile din filmele „Terminator" ale lui James Cameron sau Cylons din „Battlestar Galactica" al lui Ronald D. Moore. Valorificarea AI de către membrii cabalei globaliste îi plasează clar în compania celor care ar accepta tehnocrația; în ce capacitate este greu de spus. Ar merge atât de departe încât să cedeze supravegherea și controlul uman mașinilor? Uneori, Noah Juval Harari - consilierul lui Klaus Schwab - pare să sugereze că ar face-o.

Privit din această perspectivă, are tot sensul ca Brzezinski să fie citat spunând că „era tehnetronică implică apariția treptată a unei societăți mai controlate," care „ar fi dominată de o elită, nesupusă valorilor tradiționale." Acesta este, probabil, cel mai important motiv pentru ca oamenii obișnuiți să reziste Conspirației așa cum a caracterizat-o Smith. De ce? Utilizarea de către el a termenului „neîngrădit" pentru a califica „valorile tradiționale" este simptomatică pentru o credință implicită că reținerea voluntară din partea oamenilor care trăiesc în societate este cumva nedorită, în contrast cu care „reținerea prin control" de către alții - așa-numitele elite - este dorită. Având în vedere că aceste „elite," fără valorile tradiționale care funcționează ca niște parapeți în cadrul cărora se dezvoltă civilizația, ar putea impune oamenilor aproape orice capriciu, care ar fi „controlați" în așa fel încât să nu aibă niciun cuvânt de spus în această privință.