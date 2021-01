Care sunt cele 11 categorii de boli cronice care sunt incluse in etapa a doua de vaccinare anti-COVID

11 categorii de boli cronice vor fi incluse in etapa a doua de vaccinare anti-COVID, potrivit datelor transmise luni, 11 ianuarie, de Directia de Sanatate Publica Alba. Persoanele cu aceste boli vor fi vaccinate, indiferent de varsta pe care o au.

In etapa a doua a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania este inclusa populatia cu risc, reprezentata de:

a) adulti cu varsta peste 65 de ani;

b) persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta, in functie de indicatiile vaccinurilor utilizate;

In sensul vaccinarii impotriva COVID-19, in categoria "boli cronice", in conformitate cu dovezile stiintifice actuale, se incadreaza oricare dintre urmatoarele afectiuni:

- Diabet zaharat

- Obezitate

- Alte boli metabolice, inclusiv congenitale

- Afectiuni cardiovasculare

- Afectiuni renale

- Afectiuni oncologice

- Afectiuni pulmonare

- Afectiuni neurologice, inclusiv sindromul Down

- Afectiuni hepatice moderate/severe

- Afectiuni autoimune

- Imunodepresii severe: pacienti transplantati, pacienti care urmeaza terapii biologice sau terapie de HIV cu consult medical prealabil, lunga durata cu corticosteroizi.

Persoanele cu varsta de 65 de ani si peste se pot programa la vaccinarea impotriva COVID 19 utilizand oricare dintre urmatoarele modalitati:

- Prin medicii de familie;

- Individual;

- Prin contul apartinator (pe un cont se pot inscrie pana la 10 persoane);

- Prin call-center

- Prin structurile de asistenta sociala de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale

Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca autoritatile si-au propus o accelerare a campaniei de vaccinare, avand in vedere ca aceasta a debutat inaintea termenului estimat in luna decembrie. Gheorghita anunta ca dupa 15 ianuarie se intra in etapa a doua a vaccinarii, iar saptamana viitoare va fi facuta publica lista cu bolile cronice care se preteaza vaccinarii.

"Ne dorim o accelerare a etapelor de vaccinare avand in vedere faptul ca am inceput mai devreme decat preconizam. Dupa cum stim, estimam in perioada lunii decembrie o incepere a campaniei de vaccinare dupa jumatatea lunii ianuarie.

Am inceput la sfarsit de decembrie, motiv pentru care vom incepe mai repede si etapa a doua si, asa cum am anuntat deja, din a doua jumatate a lunii ianuarie, practic dupa 15, vom incepe vaccinarea persoanelor din etapa a doua, incepand cu beneficiarii care se afla internati in centrele medico-sociale, rezidentiale, continuand cu persoanele care sunt cu insuficienta renala cronica in stadiul de hemodializa.

Dezvoltam un sistem prin care persoanele, dupa ce pleaca din statiia de hemodializa, sa fie transportate cu aceleasi mijloace de transport catre centrele de vaccinare. Vor fi vaccinate si ulterior se va urma traseul obisnuit", a declarat Valeriu Gheorghita duminica seara.