Carmen Iohannis, mesaj primit târziu în noapte: "Vă plânge sufletul de amărăciune, ştiţi ce urmează şi vă e frică"

Imediat după închierea stării de urgenţă, Carmen Iohannis a ținut să le reamintească românilor de măsurile pe care trebuie să le respecte, pentru a fi în continuare în siguranță în lupta contra COVID-19.

Pe contul ei de Facebook, prima doamnă a României a distribuit o fotografie ce conține măsurile de protecție, în plină pandemie de coronavirus. „Purtați mască de protecție. Mențineți o distanță de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți. Limitați deplasările care nu sunt necesare. Respectați măsurile de igienă" au fost lucrurile transmise de Carmen Iohannis, pe contul ei de Facebook.

La postarea ei, un internaut a lansat un atac dur la adresa primei doamne, spunând că stresul în care trăim nu este deloc unul benefic.

„Aveti un suflet bun... se vede asta in ochii dumneavoastra, se vede cum va plange sufletul de amaraciune.. stiti ce urmeaza si va e frica ...lumea asta va fi libera din nou.. mastile purtate de catre oamnenii fac mai mult rau decat bine !! Vorbim de sanatate ?!?

Stresul in care traim in clipa de fata oare este benefic pentru sanatatea noastra ? Panica, anxietatea sunt bune pt sanatatea noastra ?! Eu sunt artist independent si nu am fost ajutata in nici un fel de nimeni in aceasta perioada cu nimic.. oare asta e bine pt sanatatea mea mentala ?! Unde este responsabilitatea dumneavoastra fata de acest popor ?... Dumnezeu sa va binecuvanteze" a fost unul dintre comentariile care a atras atenția.

Klaus Iohannis are trei case și două apartamente, un cont deschis la BCR în 1999 și un venit anual de 165.100 de lei, conform declaraţiei de avere depusă de preşedintele României.

Carmen Iohannis, soţia preşedintelui României, câștigă, conform declaraţiei de avere a lui Klaus Iohannis, 2.773 pe lună. Prima doamnă a României a fost profesor într-o mică localitate de lângă Sibiu, Agnita, o localitate cu aproximativ 8.000 de locuitori.

Pe lângă salarii, familia prezidențială mai încasează bani și din închirierea a două imobile.