Carmen Tănase, gest extrem după ce i s-a impus test COVID la o filmare. "Nu trec peste principiile mele!"

Carmen Tănase, una dintre cele mai cunoscut și iubite actrițe din România, care a jucat în mai multe filme, seriale și sute de piese de teatru, refuză să i se impună testarea COVID. Mai mult, ea chiar a povestit că a renunțat la o filmare pentru că i s-a cerut acest lucru.

Actrița spune că nu are de gând să meargă la niciun eveniment în care o să i se ceară un test de anticorpi la intrare. "Mi s-a cerut pentru o filmare și am renunțat la filmare. Nu mă duc la niciun eveniment pentru care i se cere test COVID. Aștept să se termine această descreierare. Orice demență și deviație din istorie, la un moment dat, s-a terminat.", a declarat artista. Ea a spus în repetate rânduri că nu are de gând să se inoculeze împotriva virusului SARS-CoV-2 și că nimeni nu i-a impus acest lucru în meseria ei. Mai mult, ea spune că nici nu crede că cineva o să oblige actorii să se vaccineze pentru a continua să joace, căci ea n consideră că trebuie să fii imunizat ca să urci pe scenă, ci trebuie să ai talent.

„Nu ne-a cerut nimeni să venim la teatru vaccinați. Nu cred că se va întâmpla. Eu v-am mai spus, lucrul acesta e ilegal, e în afara legii. când se vor schimba legile, atunci mai discutăm. Deocamdată nu e legal și nu poate fi pus în practică. Nu ar fi primul abuz, dar fiecare e liber să facă ce crede de cuviință. Când există o nedreptate, eu fac tot ce îmi stă în putință să o îndrept. Cât voi mai putea. În niciun caz nu trec peste principiile mele. Nu știu ce aș face în acea situație, aș apela la instanță, mă voi interesa dacă va fi cazul. Da, poate va exista riscul să nu fiu lăsată să-mi desfășor activitatea. Anul acesta am aflat că e posibil orice. Voi vedea, nu voi trece peste deciziile mele. A fi vaccinat nu e un criteriu pentru a urca pe scenă. Eu fac teatru pentru că am talent", a mai spus Carmen Tănase.