Carmen Tănase il acuză pe Traian Băsescu pentru decesul Cristinei Țopescu: "Din cauza asta a murit"

Jurnalista Cristina Țopescu a fost o voce puternică în lupta pentru drepturile animalelor, dar sensibilitatea ei față de suferința celor mai vulnerabili a avut un impact profund asupra vieții sale. Actrița Carmen Tănase a rememorat prietenia lor și a vorbit despre momentele dificile prin care au trecut împreună, dezvăluind cum aceste experiențe au afectat-o grav pe Cristina.

Cristina Țopescu, cunoscuta jurnalistă și activistă pentru drepturile animalelor, a decedat în decembrie 2019, la doar 59 de ani, din cauza unui infarct miocardic. Actrița Carmen Tănase, invitată la podcastul „Te ascult", a dezvăluit că implicarea intensă în cauza animalelor maltratate i-a afectat sănătatea. Actrița a declarat că a asistat împreună cu prietena ei Cristina Țopescu la multe atrocități în ceea ce privește câinii de pe străzi.

„Cristina Țopescu a fost prietena mea, am trecut prin multe împreună, prin momentele alea când a fost Băsescu primar și când a dat ordinul ăla să fie omorâți toți câinii din București, eram împreună. Am văzut niște orori la viața mea tot cu Cristina, care nu se pot descrie, împotriva animalelor. Atunci am început eu să albesc. Cristina din cauza asta a murit. Din păcate pentru ea, Cristina era foarte sensibilă și suferea pentru fiecare în parte. Toate astea, au măcinat-o și într-o bună zi i-a crăpat inima (...) Când ești așa construit așa și vezi că există rău făcut cu bună știință asupra unor făpturi care nu se pot apăra, care nu sunt egale cu tine, care nu luptă cu aceleași arme cu alte tale, e greu de dus asta", a povestit îndrăgita actriță despre Cristina Țopescu.