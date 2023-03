Carne din plastic într-un hipermarket din Bucuresti. Dovada video ca ne otravesc pe zi ce trece! VIDEO

O femeie din București a găsit carne din plastic în produsul achiziționat de la un hipermarket cunoscut din Capitală. Produsul a fost achiziționat de soțul ei. Bărbatul a cumpărat două caserole de carne, una de porc și o alta de vită. Carnea de vită nu avea niciun miros și femeia s-a plâns că nu a putut fi gătită.

„Ce este în această carne? Nu are miros. Puneți mâna. Am făcut compoziția să amestec carnea de vită cu cea de porc. Carnea de porc nu avea nimic, dar cea de vită nu are miros, nimic. Ia uitați, plastic. Ce e, carne artificială?, a întrebat-o femeia pe responsabila supermarketului.

„Carnea aceasta vine ambalată", s-a scuzat personalul magazinului.

La sugestia clientei, angajații supermarketului au mai desfăcut și alte caserole asemănătoare cu produsul cu probleme și au găsit aceeași situație.

„O desfacem, o plătesc, dar fac și reclamație. Nu e vina dvs, vine ambalată. Pe cine tragem la răspundere? Mâine îi dădeam copilului meu chifteluțe. Ce face, își distruge mațele? Mai desfacem una. Ia uitați, are aceeași treabă. Uite ce lucește. Nu e vorba de bani, ci de sănătatea nepoțelei mele. Doamnă, ne hrănim copiii", a spus clienta.

Angajații i-au dat dreptate femeii și au spus că e un incident regretabil, iar când și-au dat seama că au fost filmați au rugat-o pe aceasta să șteargă clipul.