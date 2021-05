Cartea care detoneaza o bomba planetara: "Wuhan Coronavirus" a fost scrisa in octombrie 2019 inainte de a incepe pandemia Covid!

Cartea "Wuhan Coronavirus", scrisă de către un autor din circuitul editorial al centrelor de putere americane, cu o identitate destul de "neidentificabilă", dar "codificat" cu numele de Tyler Morrison ridica mari semne de intrebare intrucat a fost scrisa in 2019 si data la tipar la finele acelui an, scoasa pe piata in ianuarie 2020, deci cu o luna inainte ca noul coronavirus SARS2 sa apara in atentia internationala cu primele stiri din China.

S-au scris multe cărți despre COVID19 și pandemie. Primele informatii oficiale cu privire la noul virus provenit din China, cu afectiuni respiratorii acute, au venit pe relatia OMS pe 11 si 12 ianuarie 2020. Atunci se vorbea despre piata din Wuhan ca loc de raspandire si despre 41 de cazuri confirmate. Abia pe 11 martie 2020 OMS a declarat ca este vorba de fapt despre o pandemie. Taylor Morrison a scris cartea "Wuhan Coronavirus" in perioada octombrie-noiembrie 2019 si a publicatat-o in ianuarie 2020 in SUA! In carte se scriu unele lucruri despre care s-a aflat oficial abia in finalul lui 2020, iar altele - foarte curios! - in 2021! Perioada in care a fost scrisa cartea, e-adevarat, coincide cu "simularea Event 201" care a fost sponsorizata intre altii de Gates Foundation si in care se descrie o posibila pandemie cu un nou coronavirus mortal provenit de la laboratoarele de virusologie din Wuhan, China". Numai ca in cartea lui Morrison "fictiunea" devine "prea reala" ca sa fie vorba despre o simpla coincidenta! Interesant este si faptul ca patru milioane de exemplare tiparite s-au epuizat intr-un mod ciudat in sensul ca parca le-a inghitit pamantul! E greu de gasit cartea, e inexplicabil cum desi "epuizata" nu prea exista exemplare la populatie, in SUA, pare ca acestea au ajuns doar la cei care s-ar fi dorit "implicati" in aceasta "operatiune mondiala". Dacă aceste lucruri s-au știut și întâmplările reale au confirmat scenariul prezentat în carte, atunci ipoteza războiului biologic devine certitudinea ce va zgudui unele dintre cele mai tari instituții de pe planetă, de la servicii secrete, până la OMS sau megacorporații.