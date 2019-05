Cauta un loc de munca, dar angajatorul i-a cerut ceva neasteptat

Povestea virala pe care trebuie sa o citesti si sa o trimiti prietenilor. „Un tanar era emotionat pentru ca tocmai avusese un interviu cu directorul de la HR-ul unei companii foarte mari. Interviul a mers excelent si urma sa participe la interviul final, cel cu directorul firmei. Directorul a fost impresionat de cv-ul tanarului. L-a intrebat daca a avut vreodata bursa, dar tanarul nu avusese niciun astfel de ajutor din partea scolilor unde invatase.

Tanarul a fost sincer si a spus ca toate studiile sale au fost platite de tatal lui, de meserie fierar.

A urmat o cerere ciudata.

- Arata-mi mainile! - l-a rugat directorul.

Tanarul s-a conformat. Directorul a observat mainile ingrijite ale baiatului.

- Nu l-ai ajutat niciodata pe tatal tau la munca?

- Nu, mi-a cerut mereu sa-mi vad de carte, sa studiez, sa citesc. Oricum el e foarte priceput la ce face.

A urmat o cerere mai ciudata ca prima.

- Du-te acasa, la tatal tau si spala-i mainile. Maine dimineata am sa te rog sa vii din nou la mine.

Tanarul a facut cum a fost sfauit. A mers acasa si l-a rugat pe tatal lui sa-l lase sa-i spele mainile. Tatal a fost jenat de rugamintea fiului, dar s-a lasat spalat pe maini.

Fiul i-a spalat incet mainile tatalui sau si a observat bataturile, cicatricile si vanataile de pe degete si palme. Atunci si-a dat seama ca acele semne au fost pretul pe care l-a platit tatal sau pentru educatia lui. Cei doi si-au petrecut noapte vorbind.

Tanarul s-a intors pentru a continua interviul cu directorul firmei la care voia sa se angajeze. Avea lacrimi in ochi.

- I-am spalat mainile tatei. Acum mi-am dat seama de sacrificiile parintilor mei nu as fi ajuns azi visand la acest job. Nu as fi ajuns omul care sunt azi. Am inteles cat de grea este lupta pentru o paine. Vreau sa imi ajut parintii de acum incolo.

- Esti omul potrivit pentru slujba asta. Voiam de mult sa angajez omul care apreciaza ajutorul altora, pe care suferintele altora nu il lasa indiferent si pentru care banii nu sunt dorinta suprema in viata. Bine ai venit in firma mea! Esti angajat!"

Fiecare parinte are obligatia sa-i ofere copilului ce-i mai bun in viata, dar in acelasi timp trebuie sa-i arate cum se face curat, cum se curata podeaua, cum se spala vasele etc. Copiii trebuie sa invete sa aprecieze si sa respecte munca pentru a ajunge cineva in viata.