Cazul "Suceava". Judetul cu cei mai putini vaccinati a avut si cei mai putini infectati in valul 4 si revine primul pe "scenariul verde"

In timpul valului 4, judetul Suceava a fost dovada ca e ceva putred nu numai in Danemarca (acolo unde creste imens numarul bolnavilor infectati cu Sars-Cov-2, desi e o rata foarte mare de vaccinare), ci si in Romania, acolo unde isteria autoritatilor de a vaccina populatia si de a santaja cetatenii cu limitarea drepturilor si libertatilor a atins paroxismul.

Judeatul Suceava are aproape 650.000 de locuitori, dintre care putin peste 100.000 stau in municipiul resedinta de judet Suceava. Zona aceasta din Moldova a fost puternic afectata in primul val al pandemiei de Covid-19, cu un numar record de infectari, a avut spitalele suprasaturate, focare de infectie in spitale, la locurile de munca si in mijloacele de transport, orasul Suceava a fost carantinat iar numarul de decese a fost mare, relativ la numarul total de decese din Romania la acea data cand nu se incepuse vaccinarea si cand numarul mortilor era sub 10% pe zi fata de numarul din valul 4 cand acoperirea vaccinala a fost de 30% pe tara (fata de populatia declarata de la recensamantul din 2011 de 19.300.000 de locuitori in granitele Romaniei, dar real estimat actual la 13.200.000 de locuitori in granite - deci nu cu domiciliul declarat in Romania, ci cei care traiesc efectiv in tara - ceea ce ar arata ca procentul populatiei adulte vaccinate cu schema completa ar fi in tara de aproape 50-55%). Per total, insa, in aproape doi ani pandemici, Suceava a avut un numar mic de decese comparativ cu alte judete.

In judetul Suceava sunt cei mai putini vaccinati din toata Romania, in clasamentul pe judete, desi Suceava ocupa un loc fruntas in clasamentul teritorial si al populatiei locale. In tot judetul, acoperirea vaccinala este de aproximativ 20% ca medie, crescand spre 25% in mediul urban si scazand sub 15% in mediul rural. De asemenea, din randul autoritati lor rata de vaccinare e scazuta: Politie - aproximativ 40%, la DSP- 60%, la jandarmerie - sub 50%, politia de frontiera - 25%, ISU - 30%, personal medical - 55%, serviciul de ambulanta - 40%, servicii postale, 25%.

Curios este ca Suceava a avut in tot valul 4 cea mai mica incidenta a cazurilor de Covid din tară, fapt pe care "apostolii vaccinarii" nu si-l pot explica, dar medicii infectionisti sustin ca in judet s-a realizat deja imunizarea "de turma" naturala din valurile anteriore, in asa fel incat in Suceava nu au mai fost cazuri "explozive". De altfel, Suceava este primul judet care revine in "scenariu verde" conform informatiilor furnizate astazi la nivel national. Ceea ce arata ca si masurile aberante de izolare a nevaccinatilor fata de vaccinati, la nivel national, asa cum sunt implementate de guvernul Cîțu, secondat de ISU lui Arafat sunt un esec, iar limitarea circulatiei pe baza de certificat verde se arata a fi inutila.