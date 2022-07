Ce-a mai decis Oculta: Director CNN filmat cu camera ascunsă când spune că viitoarea "pandemie" va fi "schimbarea climatică" VIDEO

Un director CNN se află în mijlocul unei controverse, după ce a fost filmat cu camera ascunsă făcând declarații șocante despre cum postul american de televiziune fabrică știri.

Charlie Chester, director tehnic la CNN, a fost filmat în secret de Project Veritas spunând că CNN a decis că „Schimbarea Climatică" va fi următoarea pandemie pentru că, în cuvintele sale, „frica vinde". El spune că pandemia de Covid-19 se va stinge și că au nevoie de ceva cu „longevitate".

În aprilie 2021, Project Veritas a lansat un videoclip în trei părți în care îl expune pe directorul tehnic Charlie Chester, recunoscând că rețeaua sa CNN „crea povești" pentru a-l scoate pe fostul președinte Donald Trump de la Casa Albă.

Potrivit Project Veritas, aceste videoclipuri au fost înregistrate în secret în timp ce Chester era la întâlnirile pe care le obținea pe Tinder (aplicația de întâlniri) cu o jurnalistă Veritas care lucra sub acoperire.

În videoclip, Chester afirmă că „povestea despre Covid-19 ar trebui să se apropie de sfârșit" și că CNN este pregătită să se concentreze pe „vânzarea" poveștii despre schimbările climatice și să promoveze „frica".

Când jurnalista sub acoperire i-a cerut lui Chester să definească propaganda, Chester a spus: „De exemplu, poți modela percepția unui întreg popor despre orice, în funcție de modul în care o faci. Doar forțând o poveste, pentru a ajuta platforma ta, știi?"

VIDEO cu traducere română AICI

„O poveste asemănătoare unei pandemii pe care o vom învinge până la moarte, dar aia are longevitate. Ştii ce vreau să spun? Ca și cum ar fi un sfârșit definitiv al pandemiei. Se va reduce până la un punct în care nu mai este o problemă. Schimbările climatice pot dura ani, așa că probabil [CNN] vor putea promova asta destul de mult."

FLASHBACK: CNN, “FEAR SELLS”



CNN Director caught on tape by Project Veritas saying CNN has decided ‘Climate Change’ will be the next pandemic because in their words “fear sells.” He says COVID will tapper off and they need something with “longevity” pic.twitter.com/nmMnfYhhrI