Ce-a vazut un reputat neurochirurg in Lumea de Dincolo pe cand se afla pe patul de moarte intr-un spital

Eben Alexander, un reputat neurochirurg, a petrecut ani studiind creierul uman și negând orice povestire despre experiențe extracorporale sau spirituale, considerându-le simple halucinații. Însă, în urmă cu șase ani, o experiență personală i-a transformat radical perspectivele, schimbându-i pentru totdeauna modul în care înțelege realitatea.

„M-am trezit într-o dimineață cu o durere de cap îngrozitoare", povestește el. În câteva ore, a intrat într-o comă profundă, iar neocortexul său - partea creierului care controlează funcțiile superioare - s-a închis complet. Diagnosticul dat de medici a fost o formă rară de meningită bacteriană, iar șansele lui de supraviețuire erau aproape nule.

Medicul începe povestea despre experiența sa spirituală, explicând ceva neașteptat: modul în care a cunoscut-o pe sora sa, de care nu știa că există. „Când eram copil, am fost adoptat. Am crescut fără nicio amintire despre familia mea biologică și fără să știu că aveam o soră biologică pe nume Betsy. Mulți ani mai târziu, am pornit în căutarea familiei mele biologice, dar pentru Betsy era prea târziu. Ea murise. Aceasta este povestea despre cum m-am reunit cu ea - în Rai", scrie el în epilogul cărții sale.

Timp de șapte zile, corpul său a rămas într-o stare vegetativă, fără semne de activitate cerebrală conștientă. Totuși, el descrie o experiență intensă: „Sinele meu interior continua să existe", subliniază el. În timp ce era în comă, conștiința sa a călătorit dincolo de lumea fizică, explorând o serie de tărâmuri incredibile.

„Am fost întotdeauna sceptic în legătură cu experiențele din apropierea morții", admite el. „Dar m-am trezit într-un loc mai viu și mai real decât orice altceva pe Pământ". El descrie un tărâm plin de verdeață luxuriantă, cu cascade care se varsă în bazine limpezi și un cer de un albastru profund, cu nori roz. Medicul a mai explicat, în cartea publica de el, cum lumea pe care a văzut-o în timp ce corpul său se afla într-o stare vegetativă era plină de copaci, animale și râuri, iar totul părea conectat.

Potrivit povestirilor sale, elementul central al călătoriei sale a fost întâlnirea cu o femeie frumoasă, care i-a servit drept ghid și radia iubire necondiționată. „Privirea ei mi-a vindecat inima", își amintește el. După întâlnirea cu ea, femeia i-ar fi transmis și un mesaj: „Ești iubit și prețuit pentru totdeauna. Nu ai de ce să te temi." În timp ce el călătorea prin aceste tărâmuri, medicii de pe Pământ erau pregătiți să decidă dacă să continue sau nu susținerea vieții sale de către aparatele la care era conectat.

Însă, după șapte zile, s-a întâmplat ceva neașteptat: ochii săi s-au deschis brusc, și medicul și-a revenit din coma profundă în care se afla. „Nu-mi aminteam nimic din viața mea de pe Pământ, dar știam foarte bine unde fusesem", a povestit el în cartea sa, „Harta Raiului: Un neurochirurg explorează misterele vieții de apoi și adevărul despre ceea ce se află dincolo". În săptămânile care au urmat, și-a recăpătat treptat amintirile și cunoștințele medicale, iar revenirea sa completă i-a uimit pe medicii care îl tratau.

Câteva luni mai târziu, partea cea mai emoționantă a călătoriei sale a fost confirmată. După ce a primit o fotografie a surorii sale decedate, Betsy - sora pe care nu o cunoscuse niciodată - a recunoscut imediat chipul ei ca fiind al femeii care îl ghidase în timpul experienței sale aproape de moarte. „Șocul recunoașterii a fost total", spune el. „Aceasta a fost dovada incontestabilă a realității experienței mele. Știu cât de incredibil sună. Dar am renăscut și nu sunt singurul care a avut o privire asupra minunilor vieții de apoi."