Ce bolid si-a cumparat Emil Rengle cu banii de la Romanii au talent. Are numere personalizate

De cand a castigat „Romanii au talent", sezonul opt, si premiul de 120.000 de euro, Emil Rengle o duce foarte bine, si-a achizitionat si o masina de lux. Dansatorul munceste de la 16 ani, iar parintii lui si-au dorit ca el sa devina preot, insa pasiunea pentru dans a fost prea mare.

Cu banii castigati, a calatorit foarte mult, a investit in haine si distractii, dupa cum a marturisit chiar el intr-un interviu. Mai intai si-a achizitionat un bolid de lux, Mercedes CLK, in valoare de 30.000 de euro, cu numere personalizate si se pregateste sa investeasca si banii obtinuti la "Romanii au talent". "Automobilul a fost achizitionat din imaginea unor brand-uri si din job-urile pe care le-am avut. Imi doresc mult ca pe viitor sa investec banii castigati la "Romanii au talent" pe un apartament, fie sa investesc intr-un proiect mai mare", a spus Emil Rengle pentru Clik.ro.

Mihaela Radulescu este prezentatoarea show-ului "Ferma", de pe Pro TV, iar Emil Rengle este unul dintre concurenti, care a fost eliminat recent. Tanarul bisexual a marturisit ca i-ar fi placut sa faca baie alaturi de Mihaela Radulesu, iar aceasta a avut o reactie incredibila, cand a auzit propunerea lui Emil.

"Diva de Monaco" a raspuns si ea pozitiv la alegerea tanarului. „Vai, dragul de Emil, dar de ce nu a zis ca rezolvam. Mai ales ca ei au cada aia impresionanta. Emil e o dulceata de om si crede-ma ne e dor de el. Mi-a parut tare rau ca a plecat Emil. Cand era Rengle casa avea alt mood, el e un tip foarte solar si are chef de viata. Mi-a parut rau ca ai plecat acasa si da, aranjam noi cu baia aia odata", a spus Mihaela Radulescu.

Cat despre conditiile care sunt prezente in locul respective, vedeta a marturisit ca nu ar face fata conditiilor, mai ales ca nu ar avea intimitatea de care are nevoie. „Desi m-am dat eu viteaza la inceput cu „hai ma ca as putea si io", mai mi-a trecut acum. Exista cateva elemente aici pentru care m-as chinui foarte tare. In primul rand ma termina lipsa de intimitate. M-ar omora sa fac baie sau dus in conditiile in care fac concurentii de aici, sau cel putin aia care au avut cada si apa. Asta cu lipsa de intimitate sa trebuiasca sa te dezbraci in vazul lumii, e o limita pentru mine, desi nu pare. Totusi n-am facut nici poze in Playboy, n-am mers niciodata atat de departe, totdeauna am avut asa un moment unde m-am oprit pentru ca nu m-am simtit comfortabil", a marturisit "Diva de Monaco".