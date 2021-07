Ce categorie de varsta este afectata majoritar de varianta Delta. "Un tanar infectat are sanse mai mari sa infecteze alti tineri"

O noua categorie de varsta a devenit vulenrabila in fata COVID-19, in ultima perioada. Un studiu publicat in revista Nature arata ca un tanar din sase are sanse mai mari sa infecteze alti tineri.

Specialistul in politici de sanatate publica, profesorul Razvan Chereches, atrage atentia asupra acestei situatii. El precizeaza ca numarul mare de infectari la persoanele tinere este urmarea infectiozitatii mai mari a variantei Delta dar si a faptului ca tinerii sunt mult mai activi social si astfel pot transmite mai usor virusul. Specialistii spun ca a devenit "o boala a celor nevaccinati, care sunt predominant tineri", a precizat Joshua Goldstein, profesor la Universitatea Berkeley din California.

Aceasta schimbare are loc in multe tari care au vaccinat mai intai persoanele in varsta si ajung acum la niveluri ridicate de vaccinare in populatia adulta, spun cercetatorii. "Pe masura ce povara cazurilor se indreapta spre persoanele mai tinere, argumentele pentru vaccinarea adolescentilor vor deveni putin mai convingatoare", este de acord Nick Bundle, un epidemiolog la Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor din Stockholm. Cu toate acestea, riscul general al bolilor severe la copii ramane redus, iar in multe tari care au observat cresterea proportiei de cazuri la grupele de varsta mai mici, numarul total de cazuri a scazut, subliniaza el.