Ce-i urează Codrin Ștefănescu lui Mihai Gâdea de ziua acestuia: "Azi, mā uit pe pagina ta și vād cum te înjurā lumea!"

Codrin Stefanescu nu a uitat ca pe 10 ianuarie e ziua de nastere a lui Mihai Gadea, șeful de la Antena 3. Iata ce-i ureaza Stefanescu cu ocazia implinirii a 45 de ani:

"La mulți ani, Mihai Gâdea! Azi împlinești 45 de ani și nu am uitat de ziua ta! Deși, noi nu mai vorbim de la condamnarea lui Liviu Dragnea! Și inteleg de ce, Mihai! Pentru cā Ciolacu, contractul cu Noul PSD, politica editorialā, CNN și alte mii de motive! Pentru cā sunt interzis la Antena 3, iar tu nu poți avea un prieten interzis! Dar îți promit, de ziua ta, cā voi ajunge din nou la putere. Și atunci ne vom regāsi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, Mihai! Ne vom reaminti impreunā, zilele frumoase! Când tu erai liber, iar eu vorbeam in emisiunile tale de abuzurile unui sistem toxic! Când am ieșit in stradā, ca sā nu se inchidā postul tāu de televiziune! Când discutam de dosarul Telepatia, de judecātoarea Camelia Bogdan, de mizeriile lui Portocalā și a DNA Prahova! Ce vremuri! Azi, mā uit pe pagina ta și vād cum te injurā lumea! Aceeași care ne susținea nu cum mult timp in urmā. Spun oamenii cā tot din mii de motive, dar eu cred cā o sā le treacā. Vād atâția reziști in emisiunile tale, care ne înjurau de mamā și frați, dar eu nu mā supār! E democrație, nu-i așa? Dusmanii la ore de maximā audiențā, in prim plan, prietenii de altādatā, persoane nefrecventabile! La mulți ani, Mihai! Sper cā ești sănătos, iar dimineața, când te bărbierești la oglindā, ești mândru de ceea ce vezi!", scrie Codrin Stefanescu pe Facebook.