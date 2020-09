Ce inseamna ISO si care sunt beneficiile de care au parte firmele cu o astfel de certificare?

Firmele care isi propun sa obtina certificare ISO 9001 trebuie sa stie foarte bine ce inseamna acest lucru, dar si care sunt beneficiile de care pot avea astfel parte pe termen lung. In acest sens, managerii de companii trebuie sa aiba in vedere faptul ca ISO este de fapt acronimul pentru Organizatia Internationala de Standardizare, fiind vorba despre o retea de institutii standardizate din peste 150 de tari. Aceasta organizatie are secretariatul general la Geneva, de acolo de unde este coordonat intreg sistemul.

La ce se refera standardele ISO?

Pentru inceput, foarte important de mentionat este faptul ca standardele ISO se refera la principiile generale, care sunt aplicate sistemului de management al calitatii, dar si la vocabularul folosit in acest domeniu. Pana in prezent, managementul calitatii s-a dovedit a fi extrem de util in privinta obtinerii rezultatelor dorite in fiecare companie in parte. Acest concept are rolul de a ajuta la imbunatatirea continua a proceselor folosite la nivelul firmelor, indiferent daca acestea sunt mai mici sau mai mari, precum si la reducerea costurilor.

Certificare ISO 9001: standarde aplicabile

Din dorinta de a restrange familia de standarde ISO, organizatia a facut recent o actualizare a tipurilor de procese urmarite in cadrul companiilor. In acest sens au fost stabilite mai multe referinte.

De exemplu, 9001:2000 urmareste cu precadere cerintele pentru Sistemul de Management al Calitatii (SMC) si se adreseaza mai ales firmelor ce trebuie sa-si demonstreze capacitatea asigurarii conformitatii cu cerintele clientilor.

Cat despre 9004:2000, prin aceasta referinta se urmareste furnizarea de indrumari pentru cresterea performantei organizatiilor, iar ISO 90011 este un ghid practic si eficient pentru auditul calitatii si al mediului. Pe langa acestea, mai exista inca doua referinte: ISO/TR 10013:2001, adica liniile directoare pentru documentele SMC, respectiv ISO 90015:1999, care vizeaza linii directoare de instruire pentru managementul calitatii.

Ce tipuri de companii pot solicita certificarea ISO?

Conform regulamentului ISO, companiile din toate domeniile pot cere ca activitatea lor sa fie reglementata prin intermediul principiilor de calitate. De exemplu, organizatia a emis din 1947 si pana in prezent peste 15.000 de standarde pentru firme din agricultura, constructii, dar si pentru companii care se ocupa de producerea echipamentelor tehnice ori a echipamentelor medicale.

Beneficii ale certificarii ISO

Nu in ultimul rand, managerii care vor sa obtina o certificare ISO pentru firmele pe care le conduc trebuie sa aiba in vedere si care sunt beneficiile pe care le obtin astfel. De exemplu, ei pot reusi cu ajutorul certificarii sa descopere cum sa gestioneze cat mai eficient activitatea firmei, cum sa scape de rebuturile din productie, dar si de costurile inutile. In acelasi timp, angajatii se pot alinia acelorasi procese, pe care sa le urmareasca in detaliu, in vederea conlucrarii pentu acelasi scop: cresterea vanzarilor si asigurarea unui serviciu pentru clienti excelent. Mai exact, certificarea ISO este vazuta ca un ,,pasaport al calitatii", aratand celorlalte firme de pe piata capacitatea de functionarea in parametri optimi.