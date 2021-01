Ce se intampla in creierul mamei si al copilului atunci cand mama isi saruta bebelusul!

Un neurolog, pe nume Rebecca Saxe, a prezentat o imagine incredibila. Este vorba de imaginea unei rezonante magnetice (RMN), surprinsa in momentul in care o mama isi saruta fiul de numai 2 luni. Buzele puse pe capusorul copilasului de 2 luni declanseaza in creierul acestuia, aproape instantaneu, o reactie.

Despre ce e vorba? Se elibereaza dopamina, substanta care ne da senzatia de bine, dar si oxitocina, careia i se mai spune si "hormonul iubirii", intrucat aceasta din urma este responsabila cu afectiunea si cu atasamentul. Sarutul provoaca o reactie chimica in creierul bebelusului - se declanseaza o "explozie" a oxitocinei. Oxitocina reduce temerea si creste increderea, starneste sentimente de afectiune si de atasament, semn ca bebelusul a priceput ca este protejat. De asemenea, se elibereaza dopamina, cea care face sa ne simtim bine si vasopresina, "liantul" ce leaga mamele de bebelusi in primele luni de viata ale acestora.