In mesageria de pe Facebook a Ziuanews au inceput sa fie redirectionate de catre cititorii nostri tot mai multe mesaje despre reatii adverse de la vaccinare, pe unele dintre ele le-am prezentat in episoade anterioare. Azi prezentam cazul unui sportiv imbolnavit dupa vaccinare, ceea ce nu doresc sa se afle nici Raed Arafat, nici Valeriu Gheorghita, nici alti "apostoli ai vaccinarii" care suntin in continuare ca serurile sunt "sigure", iar Romania nu raporteaza niciun caz de reactii adverse in baza de date europeana.

"Bună seara. Sunt Ia spitalul universitar din Bucuresti. Am ajuns aici după 2 zile de chin şi luptă cu ceva care încă nu stiu ce este. Încă se fac investigaţii. Momentan am aflat că am leucopenie şi trombocitopenie. Sunt vaccinat cu ambele doze, sănătos şi sportiv. Nu ştiu exact ce se întâmplă cu mine. Vă rog momentan doar să vă rugaţi pentru mine. Vă mulţumesc mult pentru mesajele dumneavoastră. O să revin cu răspuns de îndată ce mă simt mai bine. Seară frumoasă şi nu uitaţi să aveţi grijă de sănătatea voastră. Este cea mai preţioasă", scrie Beniamin Graur pe pagina sa de facebook.

"Trombicitopenia se produce cand sistemul imun ataca in mod gresit si distruge trombocitele - celulele care contribuie la coagularea sangelui. Leucopenie este o scadere importanta a celuleor albe din sange (celulele albe sunt parte a sistemului imunitar, cele care distrug agresorii precum virusii sau bacteriile etc.)", se specifica in dictionarul medical. Ca atare, tot din dictionarul de specialitate: "Leucopenia trebuie luata serios in considerare atunci cand este asociata cu trombocitopenia, putand avea consecinte grave daca nu se introduce tratamentul specific."

Nota redactiei: Rugam pe toti cei care au informatii despre asemenea cazuri sa ni le semnaleze pe pagina de facebook a Ziuanews pentru a le aduce la cunostinta opiniei publice, intrucat politica autoritatilor romane este de a nu anunta efectele adverse ale vaccinarii.