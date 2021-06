Cei vaccinati cu Johnson & Johnson vor avea nevoie de rapel cu serurile de la Pfizer sau Moderna. Explicatia cercetatorilor

Vaccinul de la Johnson & Johnson a fost aplicat pana acum in doza unica, dar expertii spun ca aceia imunizati cu acest ser ar putea avea nevoie de un rapel, insa nu cu aceeasi solutie, ci cu Pifzer sau Moderna.

Specialistii din Statele Unite sunt cei care discuta aceasta varianta deocamdata. Dezbaterea se concentreaza asupra ingrijorarii cu privire la protectia pe care o ofera J&J impotriva variantei Delta detectata pentru prima data in India si care circula acum la scara larga in multe tari. Delta, care a fost asociata si cu boli mai severe, ar putea deveni rapid versiunea dominanta a virusului in Statele Unite, a avertizat directorul Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), Rochelle Walensky.

Nu exista date substantiale care sa arate cât de protector este vaccinul J&J impotriva noii variante. Cu toate acestea, studiile din Marea Britanie arata ca doua doze ale vaccinurile Pfizer / BioNTech sau AstraZeneca sunt semnificativ mai protectoare impotriva variantei decat una. Andy Slavitt, fost consilier pe probleme de pandemie al presedintelui SUA Joe Biden, a vorbit despre aceasta idee saptamana aceasta pe podcastul sau.

Cel putin sase de experti importanti in boli infectioase au declarat ca autoritatile de reglementare americane trebuie sa abordeze problema in scurt timp. „Nu exista nicio indoiala ca persoanele care primesc vaccinul J&J sunt mai putin protejate impotriva bolii" decat cei care primesc doua doze din celelalte vaccinuri, a spus profesorul Michael Lin, de la Stanford.

Jason Gallagher, expert în boli infectioase la Scoala de Farmacie a Universitatii Temple, a primit recent o doza de Pfizer la un centru de vaccinare din Philadelphia, unde a administrat vaccinuri. El a fost vaccinat cu serul J&J intr-un studiu clinic din noiembrie. Gallagher a spus ca este ingrijorat de datele din Marea Britanie care arata o eficacitate mai mica impotriva variantei Delta pentru persoanele care au primit o doza de vaccin. J&J a declarat ca testeaza daca rapunsul imun oferit de vaccin este capabil să neutralizeze varianta Delta in laborator, dar nu sunt disponibile inca date.