Cele mai cautate modele Mercedes-Benz in Romania

Mercedes-Benz a ramas fidel sloganului sau ,,cel mai bun sau nimic", oferind inovatii revolutionare in majoritatea modelelor sale de automobile de-a lungul anilor. Prin urmare, selectia sa de masini legendare, SUV-uri, camionete si camioane este vasta.

Desi alegerea celor mai cautate modele al celebrului producator german nu este o sarcina usoara, iata 4 modele pe care le consideram unele dintre cele mai cautate modele Mercedes-Benz din Romania din ultimii 35 de ani.

Mercedes-Benz 300 SL (1971- 1989)

Ar fi gresit sa vorbim despre cele mai dorite modelele Mercedes-Benz din Romania fara a mentiona Mercedes-Benz 300 SL (R107).

300SL de la Mercedes-Benz este a doua cea mai lunga serie de sasiuri produsa de marca si din motive intemeiate. Acest model clasic poarta toate semnele distinctive ale unei legende auto. Mercedes 300SL a inlocuit faimosul 280SL in septembrie 1985 cu o serie de actualizari pentru a aduce masina la standardele moderne.

Actualizarile au inclus suspensii reproiectate si bare anti-ruliu, care au dus la o calatorie mai controlata, in timp ce noile etriere pentru frana fata pot creste capacitatea de franare a masinii. Barele de protectie fata si spate au fost actualizate impreuna cu mai multe modificari ale caroseriei. Ultimele modificari au venit sub forma unor noi manere de usa din seria W126 si a unui set de jante din aliaj asemenator cu cele de pe sasiul W201.

Putem fi de acord ca acest Mercedes-Benz nu este Lotus Elan sau Mazda MX-5 cand vine vorba de flexibilitate si agilitate, insa 300 SL este o masina contruita cu atentie despre care stim ca va rezista in timp mult dupa ce competitorii vor fi scosi din uz.

Desi este o masina sport, nu ati descrie SL-ul ca un motor de performanta. Desi are un ritm adecvat, cu un timp de la 0 la 100 kph confortabil sub intervalul de 10 secunde, rafinamentul si aspectul au fost mai importante. Accentul pe design da rezultate si astazi, deoarece acest model va intoarce capete indiferent unde s-ar afla.

Mercedes-Benz S-Class (2010)

Anii 2010-2020 reprezinta un deceniu grozav pentru sedanul de super-lux emblematic al Mercedes-Benz. Nu numai ca a primit o varianta coupe eleganta, dar acum are si o optiune hibrida. In ultimii doisprezece ani, clasa S a fost de necontestat in ceea ce priveste volumul de lux, performanta si caracteristici tehnologice pe care le ofera in segmentul sau.

S-Class a trecut de la liniile sobre de la inceputul anilor 1990, la o sculptura mai feminina de la sfarsitul deceniului trecut, la forma actuala, un amestec mai masculin de linii clare si arcuri subtile.

Pretul de pornire de 91.000 Euro poate urca cu usurinta pana la peste 250.000 Euro, concurand direct cu limuzinele de top precum Bentley Flying Spur sau Rolls-Royce Phantom. Nu numai ca Mercedes S-Class este una dintre cele mai confortabile masini din lume, dar are o putere de pana la 621 de cai putere sub capota, datorita unui dornic V12. In prezent, intrece atat BMW, Audi, cat si Porsche in ceea ce priveste ceea ce ofera la pret.

Mercedes-Benz 190E (1986)

Au trecut patruzeci de ani de cand Mercedes-Benz si-a lansat limuzina compacta, 190E (sau Mercedes W201), o masina care a fost conceputa pentru a lupta impotriva foarte popularului BMW Seria 3 E30. Realizat intr-o perioada in care producatorii din Stuttgart construiau masini care ar fi facut un adapost nuclear sa para nesigur, Mercedes 190E a adoptat o abordare mult mai sigura a afacerii de a transporta directori de rang mediu si, in timp ce BMW Seria 3 era considerata o optiune sportiva, Mercedes-Benz pentru a impresiona cumparatorii, a pariat pe un amestec de confort si siguranta.

In interior, lucrurile pot parea cu siguranta austere, culori sobre si un tablou de bord sec caruia ii lipseste din fler. Dar ceea ce face foarte bine acest model de Mercedes este sa functioneze impecabil de bine, dand un sentiment de longevitate pe care pur si simplu nu il gasiti la alte masini din zilele noastre.

Intr-adevar, acelasi lucru se poate spune despre experienta de condus, desi daca priviti mai jos, performanta este cel mult decenta. Cu toate acestea, modelul de 2,0 litri a folosit in mod rezonabil cei 122 CP pentru a scoate un timp de accelerare de la 0 la 100 kph in 10,5 secunde. Oricum, multi cumparatori au optat sa-si echipeze modelul Mercedes 190E cu o cutie de viteze automata si ramane pana astazi alegerea mai buna, cutia manuala fiind considerata de multe persoane greoaie in schimbarea vitezelor. Pe acest model in schimb nu vei gasi frana de parcare actionata cu piciorul cu care sa te lupti, iar restul comenzilor functioneaza cu precizia bine cunoscuta la Mercedes. Si exista volanul urias pentru a-i face pe proprietarii clasici de Mercedes-Benz sa se simta ca acasa.

Mercedes-Benz C Class (2010)

Designul C Class-ului din 2010 poate sa nu fie deosebit de spectaculos, dar este cu siguranta un clasic, eleganta pe care o asociati de obicei cu Mercedes-Benz este foarte evidenta.

Mercedes C Class 2010 este o masina mai mare decat modelul pe care l-a inlocuit, cu 45 mm mai lunga si cu 42 mm mai lata in ansamblu. Spatiul pentru picioare este generos in spate, dar pasagerii cu inaltimea de peste 2 metri pot avea o problema cu spatiul disponibil pentru cap. Capacitatea portbagajului este de 475 de litri, iar capacul se deschide frumos si larg pentru a permite intriducerea articolelor mai mari in interior.

Cu stilul de caroserie break, asa cum tinde sa fie cazul in acest sector, volumul real de incarcare cu scaunele la locul lor este doar marginal superior celui al sedanului (485 litri in loc de 475), dar forma si adaptabilitatea spatiului, ca sa nu mai vorbim de accesul imbunatatit, aduc avantaje certe. Cu ambele sectiuni ale banchetei din spate rabatate, exista un maxim de 1.500 de litri de exploatat impreuna cu o lungime maxima de incarcare de 2,82 m, cu 17 cm mai mult decat in generatia anterioara Mercedes C Class.

Totul din interiorul C Class-ului pare construit robust, dar unele dintre finisajele modelelor de baza lasa de dorit. Fasiile de plastic inchis fac cabina mai putin atractiva din punct de vedere vizual decat un Audi A4 din aceeasi generatie, dar exista spatiu amplu pentru patru ocupanti, iar nivelurile de echipare sunt mult mai generoase decat au fost pe modelele anterioare Mercedes-Benz.

