Celula de criza la MAE dupa ce mai multi marinari romani au fost rapiti in largul coastelor statului Benin din Africa

Ministerul Afacerilor Externe a pus la punct o celula de criza dupa ce in presa au aparut informatii cu privire la un incident produs pe 11 martie, in largul coastelor statului Benin, unde nava "Davide B" ar fi fost implicata.

Incidentul s-ar fi soldat cu rapirea mai multor navigatori, intre care si romani. "Din dispozitia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, a fost deja convocata Celula de criza interinstitutionala in vederea initierii demersurilor necesare pentru verificarea situatiei, confirmarea informatiilor referitoare la cetatenia si identitatea persoanelor rapite si intreprinderea actiunilor specifice in astfel de cazuri", se arata intr-un comunicat de presa al MAE. "Ministerul Afacerilor Externe reitereaza recomandarea ca tratarea in spatiul public a elementelor privind acest caz sa se faca cu toata precautia, dat fiind caracterul specific si sensibil al acestuia", se mai arata in comunicat.