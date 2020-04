În plină pandemie de coronavirus, Centrul Rus de Ştiință şi Cultură din București a postat, in repetate randuri, pe 24 martie si pe 7 aprilie, mesaje menite sa-i scoata pe romani din case si sa nu respecte masurile de siguranta impuse de starea de urgenta instituita impotriva crizei pricinuita de COVID-19.



Prima actiune, cea din 24 martie 2020, despre care Ziuanews a semnalat la momentul respectiv, îi invită pe adepți să ridice broșuri cu titlul "Să-ți găsești nemurirea de erou în focul luptei" în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 10-15, de la sediul situat pe Bulevardul Lascăr Catargiu, din Capitală. CRSC nu a ținut cont, clar, de apelul înaintat de autoritățile române, ba mai mult îi invită pe cei interesați să vină la sediul lor și să ridice broșurile, deși deplasările sunt restricționate în această perioadă. Comunicatul Centrului Rus de Ştiință şi Cultură se încheie cu un sfidător: "Vă așteaptăm!". In plus, fata de postarea de pe Facebook, CRSC a facut si un clip video pe Youtube.

Comunicatul emis de CRSC

"Prezentarea broșurii >.

Autorul broșurii Pavel Krahmalev, traducerea - Diana Trofim și Serghei Virsta.

Lucrarea este dedicată poeților și ziaristilor înrolați în armata din perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

Și în perioada coronovirusului noi lucrăm pentru dvs.

Această broșură este disponibilă pentru voi. O puteți ridica de la Centrul în perioada - luni, miercuri, vineri, între orele 10 și 15. Vă așteptăm!", este mesajul postat de Centrul Rus de Ştiință şi Cultură pe pagina oficială de Facebook.

Comentariile pe FB au fost numeroase, unul dintre acestea are mesaj clar: "In plina pandemie, voi chemati oamenii la Centru????Cat de iresponsabili puteti fi, ca sa nu mai vorbim de aroganti atunci cand statul roman se lupta sa tina oamenii in casa. Nu va este rusine???"

Fireste, cei de la CRSC au continuat cu obraznicia, dupa cum se poate vedea din captura de mai jos:

O noua lovitura a CRSC in criza de coronavirus: "Acțiunea Panglica lui Sf. Gheorghe. Cinstim memoria soldaților căzuți la datorie"

În timp ce mai multe ambasade de la București și-au închis porțile și au anunțat oficial, că un astfel de demers este esențial pentru stoparea răspândirii infecției cu noul coronavirus, la Centrul Rus de Știință și Cultură din București se desfășoară o acțiune prin care soldații căzuți la datorie în Al Doilea Război Mondial sunt omagiați.Demersul ar fi fost lăudabil într-o cu totul altă perioadă, numai că reprezentanții Centrului lasă "distanțarea socială" în plan secund sau terțiar, în pofida tuturor riscurilor reprezentate de o astfel de acțiune.

"Acțiunea Panglica lui Sf. Gheorghe, una dintre multele dedicate aniversării a 75 de ani ai Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Cinstim memoria soldaților căzuți la datorie", se arată într-un mesaj postat în mediul online de reprezentanții Centrului Rus de Știință și Cultură din București. În fotografiile postate, apar persoane decorate, iar activitatea, din câte se poate observa, se derulează ca și cum criza coronavirusului nici nu ar exista.

Pe data de 7 aprilie, Centrul Rus de Știință și Cultură din București a lansat, de altfel, o invitație directă, chiar dacă distanțarea socială ar trebui să fie o prioritate. "Începând cu ziua de mâine, vă așteptăm pe toți în centrul nostru pentru a prmi Panglica Sf. Gheorghe în fiecare săptămână, luni, miercuri și vineri, în intervalul 10.00 - 12.00. Acțiune desfășurată până pe 9 mai", a fost mesajul halucinant postat în mediul online.

Alte ambasade din București respectă măsurile de restricție impuse de autorități

Spre deosebire de "activitatea susținută" care poate fi înregistrată la Centrul Rus de Știință și Cultură din București, ambasadele unor alte țări respectă regimul de izolare și încearcă, stopânsu-și activitățile cu publicul, să împiedice răspândirea infecției cu COVID-19. Ambasada Beligiei a transmis că sunt vremuri dificile, iar legătura cu cei interesați poate fi luată doar prin telefon sau e-mail. "Stați în siguranță, stați acasă", au transmis reprezentanții ambasadei.

Ambasada Canadei, la rândul ei, a avut un mesaj asemănător, îndemnând oamenii să stea acasă și să păstreze distanțarea socială impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus.

Și Ambasada Marii Britanii la București a transmis că respectă măsurile de restricție impuse de autorități.

Și la fel se întâmplă și în cazul Ambasadei Germaniei.

Dar înțelegem că la Centrul Rus de Știință și Cultură din București prioritățile sunt cu totul altele, iar activitatea... continuă. Până pe 9 mai așa cum s-a transmis în mediul online, oamenii fiind invitați la sediu.