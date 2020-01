Chirurgii de la Floreasca intra in greva dupa demiterea lui Beuran: Oricand un pacient poate lua foc pe masa de operatie

Demiterea lui Mircea Beuran din functia de sef al Sectiei de Chirrurgie de la Spitalul Floreasca i-a nemultumit pe colegii acestuia, care au anuntat ca, in semn de protest, vor asigura doar urgentele majore, asa cum ii obliga legea.

Decizia a fost anuntata printr-un comunicat semnat de 25 de medici chirurgi care sustin ca trebuie anchetate mai ales cauzele care au dus la incidentul tragic de la finalul lunii decembrie, cand o pacienta a luat foc pe masa de operatie, aceasta decedand ulterior. Alti 31 de asistenti medicali, infirmiere sau ingrijitoare au aderat protestului medicilor.

Desi initial chirurgii contesta usurinta cu care este aruncat noroiul inspre medicul Beuran si "unul dintre cele mai renumite spitale din Romania", apoi semnatarii sustin ca de fapt situatia de la Floreasca este un grava si ca oricand, oricui i se poate intampla ca un pacient sa ia foc pe masa de operatie, din cauza conditiilor.

"Comunitatea medicala din Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca doreste sa isi exprime ingrijorarea fata de felul in care este tratat un incident medical regretabil si de lipsa respectului deontologiei a tuturor celor implicati.

Este ingrijorator cum este prejudiciata imaginea unor medici de prestigiu si a unuia dintre cele mai renumite spitale din Romania. Este regretabil ca inainte de finalizarea oricarei anchete sa fie demis din functie Prof. Dr. Mircea Beuran.

Solicitam Ministerului Sanatatii sa ancheteze incidentul, dar mai ales situatia care a permis ca acest incident sa se intample. Dorim sa semnalam ca situatia spitalului este extrem de grava si ca aceasta situatie se poate repeta in fiecare zi oricarui medic care isi desfasoara activitatea in spital.

In aceste conditii, medicii au decis inretruperea activitatii atat in interesul nostru cat si al pacientilor, pentru a ne proteja reciproc. Vom asigura asistenta medicala pentru urgenetele majore, conform legislatiei in vigoare", se arata in comunicatul semnat de chirurgi.

Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, medicul Bogdan Oprita, a declarat ulterior, in fata jurnalistilor, ca este dreptul legal al celor care au ales sa protesteze, dar i-a indemnat ca inainte sa se "uite la fapte".

"De acest comunicat am aflat in drum spre dvs (jurnalisti, n.red.), este de fapt o scrisoare de protest intocmita de un numar de medici si asistenti din spitalul nostru. Persoanele care au semnat au dreptul sa protesteze si nimeni nu le contesta acest drept, dar atragem atentia ca orice manifestatie trebuie sa respecte prevederile legale.

Inainte de a protesta, colegii nostri trebuie sa ia act de rezultatele acestei anchete interne si de modul in care s-au petrecut faptele ca atare", a declarat medicul Oprita.

El a precizat, la solicitarea jurnalistilor, si ca echipamentele folosite in Spitalul Floreasca au contracte de service, iar "in blocul operator echipamentul era nou".

Ministerul Sanatatii a anuntat luni sanctiunile decise in cazul pacientei incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca din Capitala. Astfel, medicul Mircea Beuran a fost demis de la sefia Sectiei de Chirurgie, ancheta Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti aratand ca a fost vorba de o eroare umana a echipei medicale.

Ministerul spune, intr-un comunicat, ca ancheta spitalului a relevat ca Beuran a incalcat 10 obligatii din cele 33 asumate prin contractul de administrare a sectiei, motiv pentru care conducerea unitatii spitalicesti a decis demiterea lui.

De asemenea, Inspectia Sanitara a sanctionat cu amenzi unitatea spitaliceasca, pentru neregulile gasite, cat si intreaga echipa care a participat la interventia chirurgicala - de la asistent, pana la conducatorul echipei. Totalul amenzilor date este de 30.000 de lei, 20.000 de lei pentru spital si 10.000 de lei care se impart intre membrii echipei medicale.

In ce-l priveste pe Beuran, desi protocolul operator e semnat de el, fapt ce indica prezenta in sala la momentul incendierii pacientei, acesta a declarat presei ca nu se afla in sala si a intervenit dupa incident.

Pacienta avea 66 de ani si suferea de cancer pancreatic. A murit pe 29 decembrie, la o saptamana de la incidentul din sala de operatie. Ea a suferit arsuri pe 40% din corp.

Amintim ca incidentul a fost tinut sub tacere si a ajuns in atentia publica dupa ce a fost dezvaluit de deputatul USR Emanuel Ungureanu. La acel moment ministrul Sanatatii a spus ca si el a aflat abia dupa 5 zile, dupa ce a inceput sa puna intrebari.

Acreditarea Spitalului Floreasca a fost suspendata la finalul lunii decembrie tocmai pentru ca incidentul nu a fost raportat, asa cum trebuia, la Agentia Nationala de Management al Calitatii in Sanatate. Medicul Oprita a precizat, luni, ca a avut loc chiar dimineata o intalnire cu reprezentantii ANMCS si ca managementul Spitalului a depus planul de conformare necesar pentru redobandirea acreditarii.

Astfel, pana pe 13 ianuarie Spitalul trebuie sa implementeze planul la nivelul unitatii dupa care va urma o luna de monitorizare la sfarsitul careia ANMCS va evalua modul in care se respecta revizuirile adoptate.