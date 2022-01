Chirurgul care a demisionat de la Spitalul Județean Cluj în aplauzele colegilor: "E prea mare mizeria umană!"

Dr. Lucian Fodor, șeful Compartimentului de Chirurgie Plastică și Reconstructivă din cadrul Spitalului Județean Cluj, și-a dat demisia din cauza presiunilor și a neregulilor. Alături de el a demisionat și medicul chirurg Raluca Sobec.

Medicul a spus că la spitalul în care lucra era prea mare "mizeria" umană: "Eu plec pentru că așa vreau eu. Știu ce valoare am și voi lucra pe viitor în mediul privat. Acum, la Spitalul Județean Cluj e prea mare mizeria. Au adus un medic specialist care face greșeli elementare. Pentru că nu am fost lăsat să lucrez și să organizez secția la nivelul unui spital european am ales să plec". Dr. Lucian Fodor a fost aplaudat de tot personalul medical în ultima zi de lucru în spital. Fodor a lucrat în Israel și Statele Unite ale Americii și a revenit în România pentru a pune în practică aici ce a învățat peste hotare.