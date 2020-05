"Chupacabra" de România, prinsă și omorâtă de un cioban în sudul Moldovei

Un animal ciudat, care seamănă perfect cu unul promovat recent în reportajele despre enigme de renumitului post de televiziune History, animal pe care americanii îl identifică ca stând la originea întregului fenomen "Chupacabra", a fost prins acum două zile în judeţul Galaţi.

Sătenii din localitatea Oancea (aflată în nordul-estul judeţului Galați, în apropiere de Prut) au omorât vineri, 22 mai, un animal ciudat şi foarte agresiv care făcea ravagii pe la stâne şi prin gospodării. Animalul ataca atât ziua, cât şi noaptea şi ucidea şi mânca miei, oi, păsări, ba chiar a ucis şi câţiva câini.

Oamenii nu au ştiut despre ce este vorba până când un cioban a dat nas în nas că sălbăticiunea de talie mare (undeva în jurul a 40 de kilograme), iar aceasta a încercat să-i sară la gât.

„Nu ştiu ce animal era, că n-am văzut niciodată. N-avea păr pe el, numai pe cap, ca o coamă. Nu-i câine, domnule, are nişte dinţi! Şi a sărit aici în drum şi la cioban! L-am prins, aici, în drum. Noi veneam cu oile, să le băgăm înăuntru şi el venea din urmă. Băietul acela, care-l am la oi, era să sară-n gâtul lui. O dat cu băţu-n el. Când veneam cu oile la deal, el venea din urmă. Mă, ce dracu-i mă asta?! Eu n-am văzut niciodată. Am zis întăi că-i câine! Ce câine, mă, când s-o zvârlit deodată aşa... Are două rânduri de dinţi", a povestit proprietarul stânei, citat de Adevărul.ro.

După ce l-au omorât, sătenii au ars cadavrul bizarei creaturi, care pare să fie încrucişarea dintre un câine şi o hienă sau un şacal. De altfel, nici specialiştii nu sunt foarte siguri despre ce este vorba, aşa că se contrazic.

Din imaginile filmate cu telefonul de unul dintre martori se poate vedea că animalul este de talie mare şi că nu are păr pe corp, ci doar o coamă impunătoare, cum au hienele. Capul seamănă destul de bine cu al unei hiene, dar şi cu cel al unui câine de luptă, însă forma corpului nu este cea specifice unei hiene, ci mai degrabă cu cea a unui câine sau a unui şacal auriu, deşi acesta din urmă atinge rareori 20 de kilograme, în niciun caz 40, cât cântărea enigmaticul animal ucis la Oancea.

Vânătorii veniţi, imediat după uciderea creaturii, la faţa locului au spus, după ce au văzut cadavrul, că este hienă, animal care, însă nu trăieşte în Europa. Se bănuieşte că animalul ar fi fugit dintr-un adăpost ilegal de peste Prut, din Republica Moldova (graniţa este la câţiva kilometri), unde ar fi fost ţinut pentru lupte ilegale de canide, preferatele mafiei ruse a pariurilor.

Descrierea este însă similară cu cea a biologilor americani, care într-un recent reportaj History, identificau o nouă specie de câine sălbatic, o încrucișare între hienă și un dog de talie mare, mult evoluat ca inteligență, agresivitate și viteză de reacție față de ceea ce știm despre câini.

Mai mult, se presupune că această nouă specie ar sta la baza întregului fenomen "Ciupacabra", denumire care se datorează presupusului său obicei de a ataca animale domestice, în special capre, pentru a le suge sângele. Cadavrele au numeroase răni, de regulă de formă circulară, cu un diametru între 0,6 și 1,25 cm, și foarte adânci, uneori atingând 12 cm în profunzime.

Iată filmarea făcută la Galați: