Cine este studentul la Medicină considerat pericol terorist de SRI și declarat indezirabil în România

Liassy Anas Farhat, un tanar student german, cu origini turco-marocane, in varsta de 22 de ani, este in centrul unui dosar de securitate naționala, fi

Departamentul pentru Securitate Interna al SUA, care reanalizeaza includerea Romaniei in programul Visa Waiver, este condus de Kristi Noem, fosta guve

Pietele bursiere europene au vazut in ultimele trei luni o aglomerare a investitiilor din SUA catre aceasta parte a Atlanticului, partial in urma "inc