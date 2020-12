Colonelul Valeriu Gheorghita dezvaluie cine va fi prima persoana care se vaccina anti-COVID in Romania

Mai sunt doar cateva zile pana vaccinul va fi adus in Romania, iar una dintre intrabarile referiotare la acest eveniment este cine va fi prima persoana care se va imuniza cu serul anti-COVID. Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare spune ca este posibil sa fie primele zece persoane.

In tarile care au inceput deja campaniile de vaccinare - Statele Unite, de pilda - prima persoana care s-a vaccinat a fost un cadru medical. In Marea Britanie, a fost o persoana varstnica. In Israel, a fost chiar prim-ministrul. Strategiile au fost diferite. Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, a fost intrebat cine va fi primul roman care se va vaccina. "Noi, ca strategie, am prevazut in prima etapa personalul medical si personalul din domeniul asistentei sociale. Drept urmare, prima persoana va fi un cadru medical din cele 10 unitati medicale care vor primi primele doze de vaccin", a declarat Valeriu Gheorghita.

El a dezvaluit ca se lucreaza, la nivel european, la realizarea unui continut unitar de imagine pentru acest moment al demararii campaniei de vaccinare. "Avem un scenariu pe care il pregatim foarte minutios, pentru ca este un moment care se doreste a fi foarte bine pregatit, nu doar la nivel national, ci la nivel european. Se doreste realizarea unor materiale video cu momentul in care ajunge vaccinul in fiecare tara, se doreste crearea de materiale video pentru prima persoana vaccinata, ulterior se va crea un material comun la nivelul Uniunii Europene, care, foarte probabil, va fi disponibil pentru toata lumea", a explicat Valeriu Gheorghita.

In momentul de fata, este o chestiune de zile pana cand si autoritatile europene vor aproba vaccinul anti-COVID. "Noi avem un calendar al activitatilor. Nu este oficializat, avand in vedere ca nu are aceasta autorizare, dar se estimeaza ca pe data de 21 decembrie, comisia de specialisti de la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului va face recomandarea pentru Agentie de emitere a acestei autorizari conditionate. In data de 23 decembrie se va emite autorizarea conditionata de punere pe piata si pe 26 decembrie, simultan in cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene, vor fi distribuite primele doze de vaccin. Este o transa simbolica, sunt aproape 10.000 de doze care vor fi trimise si imediat dupa se pune in functiune calendarul de livrare saptamanal, cu un numar de peste 100.000 de doze", a detaliat Valeriu Gheorghita.

Oficialii europeni au anuntat intr-un comunicat ca datele de 27, 28 si 29 decembrie sunt considerate zile de incepere a campaniei de vaccinare in tarile membre ale Uniunii Europene. "Noi ne dorim, daca pe 26 intr-adevar vom primi primele doze de vaccin, pe 27 ele vor fi livrate catre primele unitati medicale, care vor primi aceste doze", a spus medicul militar, care coordoneaza campania nationala de vaccinare. Valeriu Gheorghita a precizat, de asemenea, ca nu mai este nevoie de o autorizare a vaccinului si din partea autoritatilor din Romania, in speta a Agentiei Nationale a Medicamentului. Din moment ce Comisia Europeana preia de la Agentia Europeana a Medicamentului aceasta autorizare, ea este valabila in toate cele 27 de tari membre ale UE, a aratat el.