Contrabanda in Muntii Maramuresului. Tigarile erau aduse cu drona din Ucraina

Politistii de frontiera de la Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni declansate la frontiera de nord a tarii, aproximativ 8.000 pachete cu tigari din Ucraina. Marfa urma sa ajunga pe piata neagra din zona.

Potrivit anchetatorilor, o parte din tigari a fost transportata din Ucraina in Romania, cu drona, iar o alta cantitate prin Muntii Maramuresului, la o altitudine de 1.930 metri.

Miercuri, 02 septembrie 2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Poienile de sub Munte, judetul Maramures, au desfasurat o actiune in zona de responsabilitate, pe linia combaterii contrabandei cu tigari.

"Astfel, in jurul orei 11.00, lucratorii nostri au observat in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Repedea, judetul Maramures, pe muntele Pop Ivan, la o altitudine de 1930 metri, mai multe persoane care transportau in spate, dinspre frontiera de stat spre interiorul localitatii, colete voluminoase.

Imediat, politistii de frontiera au actionat pentru retinerea acestora, efectuand somatiile legale prin voce, insa persoanele nu s-au oprit, au abandonat coletele si au fugit, dispersandu-se in directii diferite", a transmis Politia de Frontiera.

In cel mai scurt timp, au fost anuntate si autoritatile ucrainene despre caz, in vederea cercetarii in comun a evenimentului.

La fata locului au fost descoperite 15 colete cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost transportate la sediul institutiei, unde, in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 7.440 pachete cu tigari, in valoare de peste 87.000 lei.

In continuare, se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, precum si pentru depistarea persoanelor implicate in activitatea infractionala si tragerea la raspundere a acestora.

In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 23.50, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Halmeu - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au sesizat, in zona de responsabilitate, un zgomot produs de un aparat de zbor de mici dimensiuni, specific unei drone, care a traversat frontiera din Ucraina in Romania.

Imediat, s-a procedat la monitorizarea traseului aparatului de zbor si cercetarea zonei, fiind descoperit, in zona de frontiera, un colet de mici dimensiuni cu tigari de provenienta ucraineana.

In cel mai scurt timp, s-a luat masura informarii autoritatilor ucrainene despre eveniment, in vederea cercetarii in comun a cazului.

In urma inventarierii coletului, a rezultat cantitatea de 500 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 5.850 lei, care au fost ridicate in vederea confiscarii.

In cauza, politistii de frontiera fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, precum si pentru depistarea persoanelor implicate in activitatea infractionala, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.