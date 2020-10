Coronavirus Romania. Situatie ingrijoratoare in mai multe judete, dupa ce numarul de cazuri a crescut alarmant in 24 de ore. Zonele cele mai afectate

Romania a depasit si marti, 6 octombrie, pragul de 2.000 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus zilnic. La nivel national au fost inregistrate 2.121 cazuri, cele mai multe fiind inregistrate in Bucuresti, 403, urmat de judetul Prahova, 96.

Cele mai multe cazuri de la o zi la alta sunt inregistrate in judetele Prahova (96), Cluj (85), Bacau (84), Timis (82) si Constanta (76).

Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 19.792 si in judetele Suceava - 6.850, Brasov - 6.459, Prahova - 6.309, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

Situatia numarului de cazuri noi de coronavirus pentru fiecare judet in parte si Capitala

1. Alba 2095 - 53

2. Arad 2892 - 40

3. Arges 5621 - 20

4. Bacau 5048 - 84

5. Bihor 3800 - 48

6. Bistrita-Nasaud 1607 - 37

7. Botosani 1765 - 13

8. Brasov 6459 - 48

9. Braila 2520 - 20

10. Buzau 2896 22

11. Caras-Severin 1501 - 62

12. Calarasi 920 - 25

13. Cluj 3850 - 85

14. Constanta 3291 - 76

15. Covasna 1342 - 27

16. Dambovita 4262 - 23

17. Dolj 3138 - 34

18. Galati 4519 - 16

19. Giurgiu 1220 - 10

20. Gorj 2097 - 12

21. Harghita 1135 - 32

22. Hunedoara 2529 - 69

23. Ialomita 1373 - 36

24. Iasi 5765 - 92

25. Ilfov 3646 - 43

26. Maramures 2266 - 51

27. Mehedinti 1462 - 6

28. Mures 2066 - 25

29. Neamt 3691 - 66

30. Olt 2007 - 27

31. Prahova 6309 - 96

32. Satu Mare 798 - 12

33. Salaj 852 - 46

34. Sibiu 2441 - 55

35. Suceava 6850 - 71

36. Teleorman 1576 - 71

37. Timis 4380 - 82

38. Tulcea 986 - 17

39. Vaslui 3375 - 34

40. Valcea 2546 - 15

41. Vrancea 2786 - 11

42. Mun. Bucuresti 19792 - 403

43. - 138 6

TOTAL 139.612