Corpul de Control al MF ancheteaza cum s-au cumparat masti de 56 de milioane de lei de la o mica firma din Giurgiu care vinde mancare, alcool si tutun

Corpul de Control al Ministerului de Finante a deschis o ancheta in cazul achizitiei de catre stat a 1,75 milioane de masti de la o firma aflata intr-o comuna din Giurgiu, care se ocupa cu vanzarea de produse alimentare, alcool si tutun, la un pret mediu de 32 de lei bucata, fata de un pret normal de 10 lei.

Anuntul a fost facut de seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, care a declarat la RFI Romania ca "specula si contractele abuzive" nu vor fi tolerate. Societatea Romwine & Cofee din satul giurgiuvean Uzunu, comuna Calugareni, infiintata in martie 2019, vinde Guvernului Romaniei un numar de 1,75 milioane de masti de protectie pentru suma de 56 de milioane de lei, potrivit datelor publicate de Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC).

"Ne-a fost semnalat acest caz in mai multe situatii, in baza mai multor solicitari si in acest moment la Ministerul Finantelor Publice a fost dispus un control in acest caz, pentru a verifica modul in care s-a facut aceasta achizitie.

Ceea ce vrem sa transmitem este ca suntem intr-o situatie de urgenta. Evident ca prioritatea Guvernului este de a desfasura achizitii intr-un mod rapid de materiale sanitare, pentru a face fata eforturilor de limitare a raspandirii infectiilor cu coronavirus, insa nu vom tolera specula in astfel de situatii si contractele abuzive," precizeaza Danca, pentru RFI Romania.

Seful Cancelariei premierului spune ca situatiile de specula in perioada pandemiei vor fi verificate si sanctionate: "Deocamdata nu avem concluziile Corpului de Control, s-a dispus o ancheta a Corpului de Control la nivelul Ministerului Finantelor Publice in acest caz si, cand vom avea concluziile, o sa putem comunica ce s-a intamplat. Semnalul pe care vrem sa-l transmitem este ca pot aparea diverse situatii de specula sau de achizitii abuzive si aceste situatii vor fi verificate si sanctionate. Nu avem nici o toleranta in aceasta privinta".