Corupția ucide: Șoferul drogat care a ucis doi oameni fusese "iertat" de DIICOT!

Matei-Vlad Pascu, șoferul de 19 ani care a codus drogat și a intrat sâmbătă cu maşina într-un grup de pietoni și a ucis doi dintre ei, a fost vizat în 2022 de un dosar penal instrumentat de DIICOT, pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu.

Procurorul a dispus însă renunțarea la urmărirea penală, soluție care vizează majoritatea dosarelor de acest fel. Tribunalul București a confirmat soluția pe 10 ianuarie 2023.

La ședința Tribunalului București în care s-a aprobat renunțarea la urmărirea penală, tânărul Pascu nici măcar nu s-a prezentat. Totuși, procurorul de caz și judecătorul au apreciat că tânărul a avut o atitudine sinceră, iar costurile unui proces penal ar fi prea mari din perspectiva potențialelor urmări, se arată în motivarea judecătorului de cameră preliminară.

„Prin ordonanța de renunțare la urmărire penală nr. 959/D/P/2022 din 21.12.2022 a Ministerului ###### - Parchetul de pe lângă Înalta ##### de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală - Secția de Combatere a Traficului de Droguri, în temeiul art. 314 alin.1 lit. b și art.318 C.pr.pen. s-a dispus renunțarea la urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr.143/2000 - deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Având în vedere că pentru infracțiunea de deținere, fără drept, de droguri de risc în vederea consumului propriu prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr.143/2000 pedeapsa prevăzută de lege este mai mică de 7 ani, în raport de conținutul faptei, modul și mijloacele de săvârșire, scopul urmărit (consumul propriu) și împrejurările concrete în care a fost comisă infracțiunea, cantitatea mică de droguri de risc deținută, faptul că suspectul a avut o atitudine sinceră, precum și existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea unui proces penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii, procurorul a apreciat că nu există un interes public în urmărirea în continuare a suspectului, impunându-se soluția de renunțare la urmărirea penală.

În drept, potrivit art. 318 alin.1 C.pr.pen., în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunța la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei, alin.2 enumerând criteriile în raport de care se apreciază interesul public (conținutul faptei și împrejurările concrete de săvârșire, modul și mijloacele de săvârșire a faptei, scopul urmărit, urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea faptei, eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei și la timpul scurs de la data săvârșirii acesteia, atitudinea procesuală a persoanei vătămate și existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii).

Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere și persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârșirea infracțiunii și eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii (art.318 alin.3 C.pr.pen.).

Judecătorul de cameră preliminară constată că procurorul a analizat în mod obiectiv materialul probator administrat în cauză.

Astfel, coroborând procesul-verbal de depistare întocmit la data de 03.02.2022 cu concluziile raportului de constatare tehnico - științifică, judecătorul de cameră preliminară constată că intimatul ##### ##### - #### a deținut, în vederea consumului, 0,68 g cannabis faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr.143/2000, sancționată cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

Prin raportare la limitele pedepsei prevăzute de lege, în cauză se poate dispune renunțarea la urmărirea penală, urmând ca în continuare judecătorul să analizeze dacă există sau nu un interes public în urmărirea faptei, aplicând criteriile prev. de art. 318 alin. 2 și 3 C.pr.pen..

Așadar, urmările care s-ar fi putut produce din perspectiva afectării sănătății publice au fost reduse, elementul material (deținere) nefiind în măsură să releve un mod elaborat de comitere a faptei, prin mijloace de natură să indice un pericol social ridicat. În aceste condiții, consideră și judecătorul că eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului penal ar fi disproporționate prin raportare la gravitatea concretă a faptei, iar cheltuielile ce ar urma să fie avansate ar putea fi canalizate spre cercetarea unor fapte cu urmări mai grave.

Văzând considerentele expuse, raportat şi la persoana intimatului, apreciind că nu există un interes public în urmărirea faptei, fiind îndeplinite și celelalte condiții procedurale, în baza art. 318 alin. 15 C.pr.pen. judecătorul de cameră preliminară va admite cererea formulată de Ministerul ###### - Parchetul de pe lângă Înalta ##### de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală - Secția de Combatere a Traficului de Droguri.

În consecință, va confirma ordonanța nr. 959/D/P/2022 din 21.12.2022 a Parchetului de pe lângă Înalta ##### de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală - Secția de Combatere a Traficului de Droguri sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu prev. de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea traficului și consumului ilicit de droguri."

Autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri şi cu rănirea altor trei a fost identificat ca fiind Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani. Mama sa are afaceri în domeniul imobiliar. Tatăl băiatului este pasionat de maşini.

Fotografiile de pe contul de Instagram al băiatului îl prezintă cu diverse vestimentaţii, despre care lasă să se înţeleagă că sunt de firmă, sau urcat pe o maşină de teren, în parcarea din faţa Palatului Parlamentului.

El apare şi cu un tricou pe care scrie "Drugs are my life", în condiţiile în care probele prelevate imediat după accident indicau că era sub influenţa mai multor tipuri de droguri.

„La data de 19 august, în jurul orei 05.25, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe D.N. 39, în apropierea localităţii Vama Veche, a avut loc un accident rutier. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că un tânăr, de 19 ani, ar fi condus un autoturism pe D.N. 39 şi ar fi intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier, au decedat la faţa locului o tânără, de 20 de ani şi un tânăr, de 21 de ani. De asemenea, au mai fost răniţi doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani şi o tânără, de 20 de ani", a transmis IPJ Constanţa.

Şoferul autovehiculului a părăsit locul accidentului, fiind depistat de poliţişti, la scurt timp, în staţiunea Vama Veche.

„Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină. De asemenea, conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, a fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", anunţă poliţiştii.

Şoferul autoturismului, în vârstă de 19 ani, a fost reţinut, sâmbătă seara, pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a aprobat propunerea de arestare preventivă.