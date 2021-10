Covid garantat de Nicușor Dan: Locuitorii Capitalei sunt tinuti in frig in plina pandemie la rata de transmitere de peste 13 la mie!

Toți locuitorii Capitalei care trăiesc în apartamente racordate la rețeaua municipală de încălzire sunt privați de lipsa agentului termic, deși vremea s-a răcit puternic de peste o săptămână, iar temperaturile inregistreaza si 4-5 grade peste noapte, cand in case sunt 17-19 grade, practic un inconfort termic propice dezvoltarii virusilor si bacteriilor iar asta in plin val 4 al pandemiei de Covid-19, cand in Bucuresti rata de infectare a trecut de 13 la mie.

Astăzi, temperatura maximă se va situa în jurul valorii 14 grade Celsius în timpul zilei și circa 4 grade Celsius în timpul nopții, iar primarul general al Capitalei Nicusor Dan nu ia nicio masura, dimpotiva s-a declarat neputincios, a spus bucurestenilor ca vor sta in frig si in aceasta iarna, aruncand vina pe furnizorii de caldura si pe retelele proaste de distributie a agentului termic. Reprezentanții Termoenergetica ne-au spus să avem răbdare, au fost începute probele pentru furnizarea agentului termic, respectiv încărcarea instalațiilor în tot orașul, și mai durează circa trei zile până când acesta va ajunge în locuințele oamenilor. Totodată, abia acum s-a îndeplinit condiția pentru încălzirea locuințelor, respectiv media temperaturilor externe să se situeze la sub 10 grade Celsius timp de trei zile consecutive.