Cozile uriase de la granita cu Grecia sunt cauzate in buna masura de romanii care vin fara documentele necesare anti-Covid

Romanii asteapta la cozi uriase de cateva zile pentru a trece granita la Kulata-Promachonas si a intra in Grecia. Cu toate ca in Grecia se intra cu certificatul de vaccinare, test negativ sau dovada ca turistii au avut COVID-19, autoritatile elene solicita si completarea unui formular online, de care multi romani, se pare, ca nu au stiut.

Si pe retelele sociale romanii s-au aratat revoltati. "A inceput sa ia avant sezonul, au inceput cozile, nervii, acuzatiile puerile. Hai sa va zic eu a cui e vina pentru ce se intampla la intrarea in Grecia.

1. A partidelor din cauza carora nu suntem de acum zece ani in Schengen.

2. A desteptilor care habar nu au ca trebuie plf si vaccin, test sau adeverinta de vindecare.

3. A celor care se inghesuie sa-si inceapa vacanta de vineri/sambata.

4. A celor care dupa o ora de sta in masina la rand, incep sa-si caute actele abia dupa ce opresc in fata ghiseului.

5. A chinezilor.

Si acum sa va zic a cui nu e vina: fix a grecilor nu e. Nu-s tampiti sa incurce/ enerveze turistii, dar e pandemie, vor sa fie siguri ca nu le intra cazuri noi in tara. Si nici nu pot modifica punctele vamale sa faca 50 de bariere in loc de 5, e totusi frontiera, infrastructura tine cont si de alte considerente. Asa ca nu va mai vaitati, nu mai injurati gratuit, treziti-va la realitate, ganditi cu capul vostru si asumati-va deciziile", scrie un utilizator pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Un alt roman ii raspunde si spune ca grecii sunt vinovati pentru aceasta situatie. "Cum adica nu e vina grecilor? Iti cer hartie sa vada unde te duci, mai ceva ca la securitate. Iti cer vaccin, te testeaza cu porcaria aia in nas si n gat, bulgarii de ce nu fac asta? Fiindca sunt mai logici, mai destepti, mai suedezi, cu masca am ajuns la acelasi nr de morti ca suedezii, ba chiar un pic mai mult, n a ajutat la nimic masca. In Grecia e mizerie pe strazi, soareci pe plaja si motorina in apa marii, de ce ai vrea sa te duci acolo? Sa stai ca prostu ore in sir pe drum si la vama?", a rapsuns un alt roman intr-un comentariu.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis sambata, 12 iunie, ca Ambasada Romaniei la Atena a initiat in regim de urgenta demersuri pentru fluidizarea traficului, in contextul intarzierilor inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Grecia (Kulata - Promachonas). Autoritatile romane au solicitat identificarea in cel mai scurt timp a unor solutii care sa permita fluidizarea traficului in punctul de frontiera Kulata - Promachonas, inclusiv prin suplimentarea personalului si a echipamentelor de testare, arata comunicatul de presa al institutiei.

De asemenea, consulii Ambasadei Romaniei la Sofia si Consulatului General al Romaniei la Salonic s-au deplasat la punctul de trecere a frontierei pentru a constata modul in care decurg procedurile de verificare si pentru a acorda asistenta consulara, in functie de solicitari. MAE informeaza ca, potrivit datelor comunicate de autoritatile elene, demersurile de verificare la frontiera se realizeaza cu dificultate deoarece o parte dintre persoanele care sosesc in Republica Elena nu au completat formularul de identificare a pasagerului - PLF (Passenger Locator Form) anterior calatoriei.