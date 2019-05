Cozmin Guşă, propunere bomba: Rareş Bogdan premier, solutie pentru Klaus Iohannis

Cozmin Guşă i-a oferit un sfat de consultant politic pro-bono lui Klaus Iohannis: să-l nominalizeze pe Rareş Bogdan la funcţia de prim-ministru. Guşă a precizat că fostul realizator de la Realitatea TV este eroul PNL-ului la europarlamentare şi că poate fi potrivit pentru această funcţie, deşi nu are experienţă politică.

"Îi spun lui Iohannis în felul următor: să-şi asume în mod dur formarea unei noi majorităţi bazate pe partidele care au câştigat, acele partide să fie în poziţia în care refuză sau nu chemarea preşedintelui, să formeze un guvern minoritar cu sprijin parlamentar al acelor partide care nu participă. Poate să lucreze domnul Iohannis într-un mod spectaculos. Dacă Iohannis nu forţează schimbarea guvernării, el însuşi va pierde până la algerile prezidenţiale. Românii l-au creditat din nou cu ideea că va schimba guvernarea lui Dăncilă. Unde se împiedică domnul Iohannis? Că prim-ministrul ar trebui să fie Ludovic Orban, care nu este ofertant din punct de vedere al tribunei publice. Face audienţă minusculă, este ironizat, râde lumea de el. De ironia perpetuată nu scapă", a spus Guşă, care apoi a aruncat bomba: Rareş Bogdan, premier.

"Pe Rareş Bogdan ar trebui să-l nominalizeze premier. Klaus Iohannis are această soluţie, cu eroul PNL la alegeri. A adus câteva puncte la PNL şi cu sprijinul imaginii Realitatea TV şi a publicului Realitatea, care este iubită de românii din ţară şi aproape exclusiv de românii din Diaspora. A reuşit să aducă un suflu nou pe o listă care a tăcut. Asta este soluţia pe care Iohannis trebuie să şi-o asume. O să-mi spui că Rareş nu are experienţă. Nici Ponta n-a avut. Nici alţi premieri n-au avut. E un sacrificiu pe care trebuie să-l faci. Iohannis are o proptea de imagine şi la nivel de guvernare cu un prim-ministru viu. Ce să mai vorbim de actorul din Ucraina care a câştigat preşedinţia, de aceeaşi vârstă cu Rareş? Asta e o soluţie. Klaus Iohannis, disperându-i pe români că nu schimbă guvernarea lui Dăncilă, va începe să scadă din nou. Cu un USR-PLUS emergent, cu un Cioloş care nu se mai dă jos de la candidatură pentru că a condus lista şi a câştigat şi doreşte să candideze la prezidenţiale. Neoferind un contra-balans la aşa ceva, Iohannis va avea probleme mari. Dacă PSD-ul îşi va găsi un cadidat nou şi se va scutura de ce a păţit din cauza lui Dragnea, deja se pune problema cine intră în turul 2. Şi Iohannis trebuie să se îngrijoreze dacă nu face acest pas. Uite, ăsta este sfatul meu de consultant politic pro-bono", a spus Guşă.

Întrebat dacă Iohannis ar putea să spună că nu poate să reuşească să consolideze o majoritatea în Parlament, dacă are această scăpare, Guşă a răspuns: "Nu are această scăpare, pentru că a declarat în timpul campaniei că se schimbă guvernarea din România în luna iunie. 2. Dacă nu ridică acest steag, bineînţeles că nu vor fi mulţi migratori. Atunci când s-a promis în campanie că se schimbă guvernarea s-a mizat că PSD va avea un scor slab şi l-a avut, s-a mizat că Pro Romania va intra în Parlamentul European şi a intrat şi inclusiv prin vocea celor de la Pro Romania, ne-au promis tuturor că vor schimba guvernarea prin acest gen de migraţie în interiorul Parlamentului actual, ca să asigure o chestie profesionistă timp de 6 luni până la prezidenţiale. Foarte multe promisiuni legate de starea României care n-au legătură cu europarlamentarele", a spus Guşă, care a revenit la numirea lui Rareş Bogdan ca premier.

"Un prim-ministru este şi un om politic, nu trebuie să fie un tehnocrat. L-am avut pe Cioloş tehnocrat şi a avut o guvernare foarte slabă. Un prim-ministru poate să fie încadrat de nişte viceprim-miniştri care să fie profesionişti şi sfătuit de nişte consilieri, luând deciziile în baza a ceea ce trebuie. România este ca o familie care se împrumută de la cămătari aproape şi nu-i mai ajunge salariul ca să-şi plătească dobânzile şi se împrumută până vin cămătarii şi încep să ia din casă. L-aş lua pe eroul din partidul care a câştigat alegerile ca să-mi rezolv şi problemele de imagine şi pe o agendă extrem de dură, girată de profesionişti în posturi-cheie de decizie, să încerc să rezolv problema. Să văd unde avem incendiile, problemele mari şi să rezolvăm", a afirmat Cozmin Guşă.

"Românii n-au votat pentru parlamentari profesionişti în PE, n-au votat pentru marile teme europene, au votat pentru o altă guvernare decât cea a lui Dragnea şi Viorica Dăncilă. Avem nişte pierderi majore: pierderea majoră a PSD-ului, cu oameni în CEx agramaţi, vai de capul lor, care vor merge din ce în ce mai jos, iar pe de altă parte avem nişte promisiuni neonorate. Promisiune implicită a lui Iohannis că va schimba guvernarea după alegeri, din iunie. Promisiunea PNL, PMP, Pro Romania foarte vocali, că vor face o altă guverare. USR-PLUS au jucat între. Pasul ăsta la ofsaid pe care l-au făcut ieri, asta nu e cu ştaif, nu se face aşa ceva. Oamenii i-au votat ca să vină să pună umărul la schimbarea guvernării de urgenţă. Acea guvernare care a martelat Diaspora pe 10 august 2018 şi care s-a răzbunat pe 26 mai 2019", a mai observat Cozmin Guşă.